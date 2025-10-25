お笑いタレントで音楽プロデューサーの古坂大魔王（52）が25日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブル サタデー」（土曜午前11時30分）に出演。ピコ太郎大ブレーク時に受けた助言について語った。

番組では、違法な賭博行為に関与したとして米プロバスケットボールNBAの現役監督や選手ら30人以上が逮捕された話題を紹介。逮捕者の中には、24年にバスケットボール殿堂入りしたトレイルブレイザーズのチャウンシー・ビラップス監督、ヒートのテリー・ロジエ選手が含まれていることも伝えた。

古坂は「（レイカーズの）八村塁選手がインタビューで言ってましたよね。『バンと（お金が）入った瞬間にいろんな人が来るから注意しろ』と」と八村の言葉を引用すると、「急に何十億、何百億手にするから気をつけろっていうのは、まさにこういうところに巻き込まれてしまうから」と指摘した。

また「うちの兄貴、銀行の支店長なので。ピコ太郎さんが『PPAP』で売れた瞬間に『気をつけろ』って電話が来た」と実兄から注意喚起を受けたと回想。今回の件については「お金がないからやってるんじゃないんだっていうことだと僕は思うんです」と話していた。