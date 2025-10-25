2か月ぶりスタメン復帰の田中碧、リーズ史上最高記録を樹立
リーズの日本代表MF田中碧が、24日にホームで行われたプレミアリーグ第9節ウエスト・ハム戦でクラブ新記録を樹立した。
田中は同試合で約2か月ぶりにスタメン復帰。後半27分までプレーし、2-1の勝利に貢献した。
スポーツデータブランド『オプタ』でアナリストを務めるジョニー・クーパー氏がX(旧ツイッター/@JRCooper26)で伝えたところによると、田中は本拠地エランド・ロードでのリーグ戦において20回目の先発出場を果たし、今回で18勝目。ホームでのリーグ戦スタメンが20試合に到達した選手の勝利数として、リーズ史上最高記録になるという。
なお、勝利を逃した残りの2試合は昨季のブラックバーン戦(△1-1)とWBA戦(△1-1)で、いずれもドロー。いまだ負け知らずとなっている。
田中はプレミアリーグ昇格1年目の今季、ここまで途中出場を含めて9試合中7試合でプレー。チームは3勝2分4敗(勝ち点11)で暫定13位に位置している。
田中は同試合で約2か月ぶりにスタメン復帰。後半27分までプレーし、2-1の勝利に貢献した。
スポーツデータブランド『オプタ』でアナリストを務めるジョニー・クーパー氏がX(旧ツイッター/@JRCooper26)で伝えたところによると、田中は本拠地エランド・ロードでのリーグ戦において20回目の先発出場を果たし、今回で18勝目。ホームでのリーグ戦スタメンが20試合に到達した選手の勝利数として、リーズ史上最高記録になるという。
なお、勝利を逃した残りの2試合は昨季のブラックバーン戦(△1-1)とWBA戦(△1-1)で、いずれもドロー。いまだ負け知らずとなっている。
田中はプレミアリーグ昇格1年目の今季、ここまで途中出場を含めて9試合中7試合でプレー。チームは3勝2分4敗(勝ち点11)で暫定13位に位置している。