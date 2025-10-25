¡ÚMLB¡ÛA¥í¥Ã¥É¤¬·üÇ°¡¢²¦¼Ô¥É¥¸¥ãー¥¹ºÇÂç¤Î¼åÅÀ¤Ï¡Ö·Ð¸³ÉÔÂ¡×¡¡¡ÈÍ¥½¨¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¡É¤æ¤¨¤ÎÍî¤È¤··ê¤È¤Ï¡Ä¡Ä
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥í¥¸¥ãー¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Î¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë4－11¤ÇÂçÇÔ¡£4ÀïÀè¾¡¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÂè1Àï¤òÍî¤È¤·¡¢¹õÀ±¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ·Ñ¤òÃ´Åö¤·¤¿FOX¥¹¥Ýー¥Ä¤Î²òÀâ¿Ø¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÇÔ°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¡£º£¸å¤Î¤·¤«¤«¤ë¡Ö¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÇØ¿å¤Î¿Ø¡×¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
²òÀâ¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¸µ¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÇÔ°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö7Æü´Ö¤ÏµÙ¤ß²á¤®¡£Ìîµå¤ÏËèÆü¤ä¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡£º£Æü¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¸«¤Æ¤ß¤í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥º¥ì¤Æ¤¿¤è¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥êー¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥êー¥º¤ò4Ï¢¾¡¤Ç½ª¤¨¤¿ÊÀ³²¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸µ¥ä¥ó¥ー¥¹¤Î¥Ç¥ì¥¯¡¦¥¸ー¥¿ー¤Ï¡Ö9ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤¬¡¢¤¢¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÈà¤é¤ÏÁê¼ê¤òÈè¤ì¤µ¤»¤ë¤ó¤À¡£¥¹¥Í¥ë¤Ï½é²ó¤Ç20µå°Ê¾å¤âÅê¤²¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÇ½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¤ÎÇ´¤ê¤ò¾Î»¿¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬Àï¤Ã¤Æ¤¤¿²áµî3¥Áー¥à¤È¤Î°ã¤¤¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÄÌ»»696ËÜÎÝÂÇ¡ÖA¥í¥Ã¥É¡×¤³¤È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¡ØÇØ¿å¤Î¿Ø¡Ù¤Î·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¶¯¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ä¤â°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó½é¤á¤ÆÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²òÀâ¿Ø¤Ï¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤¬ÉÔºß¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¥Ñ¥ïー¥Ô¥Ã¥Á¥ãーÃæ¿´¤ÎÊÔÀ®¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¤ËÊá¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ÀèÈ¯Íê¤ß¤ÎÅ¸³«¤ÏÂ³¤¯¤È¸«Î©¤Æ¤¿¡£Âè2Àï¤ÎÀèÈ¯¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡£Ëü¤¬°ì¡¢Áá¤¤²ó¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢½éÀï¤ÎÆó¤ÎÉñ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£