¡¡ÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¤Ë¥È¥í¥ó¥È¤Ç³«Ëë¤·¤¿ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡ËÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¼ã¼ê¤ËÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÇÂç»ö¤ÊÂè£±Àï¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿£²£²ºÐ¤Î¥¤¥§¥µ¥Ù¥¸¡££¹·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¼ÂÀÓ¤ÏË³¤·¤¤¤¬¡¢Æ²¡¹¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£Æó²ó¤È»°²ó¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤º¤Ä¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÊø¤ì¤Ï¤»¤º¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢£´²ó£´°ÂÂÇ£µÃ¥»°¿¶¡££²¼ºÅÀ¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿º¸ÂÇ¼Ô¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼£²Ç¯ÌÜ¤Î£²£µºÐ¡£º£µ¨£±£³£µ»î¹ç¤Ç£²£±ËÜÎÝÂÇ¤È¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÀèÈ¯¤¬º¸ÏÓ¤Î¥¹¥Í¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬Ï»²ó¤Ë£²ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¤Î¥·¡¼¥Ï¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢ÂåÂÇ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Áê¼êÅê¼ê¤¬º¸ÏÓ¤Î¥Ð¥ó¥À¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÇÀÊ¤Ø¡£º£µ¨¡¢º¸ÏÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÂÇÎ¨£²³ä£±Ê¬£·ÎÒ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò£·ÅÀ¤Ë¹¤²¤ëÂåÂÇËþÎÝÃÆ¡£Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂåÂÇËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£·ë¶É¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬¤«¤¹¤à£±£±¡Ý£´¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬Àè¾¡¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£Ï»²ó¤ËÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç£²ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£²£µºÐ¤Î±¦ÏÓ¥·¡¼¥Ï¥ó¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¼ç¤ËÀèÈ¯¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÉÔ¿¶¡£¤³¤³¤Ç¤âËÜÍè¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤é¤ì¤º¡¢£²ËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ê¤É¤Ç£³ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¡¢£±¥¢¥¦¥È¤·¤«¼è¤ì¤º¤Ë¹ßÈÄ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ËËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ï¤á¤Ë¡£¤³¤ì¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÅÐÈÄ¤·¤¿Á´£´»î¹ç¤Ç¼ºÅÀ¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï£±£·¡¦£±£¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤Ç¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ã¼ê¤¬¤¤¤ë¡£º£µ¨ÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£²ÎÒ¡¢£²£·ËÜÎÝÂÇ¤ÈÈôÌö¤·¤¿£²£´ºÐ¤Î¥Ñ¥Ø¥¹¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÂÇÎ¨£°³ä£·Ê¬£·ÎÒ¤È¶ËÅÙ¤ÎÉÔÄ´¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤âÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¤¥§¥µ¥Ù¥¸¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÏ»²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£¶Àï¤Ç¤â¸å¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢Ï»²óÅÓÃæ£²¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¡¼¥¬¡¼¤â¤³¤ÎÆü¤Î°ìÈ¯¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó£³¹æ¡£ÂÇÎ¨¤â£³³ä£²Ê¬£´ÎÒ¤ÈÂç³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂÀÓ½½Ê¬¤ÎÁª¼ê¤¬¤½¤í¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¼ã¼ê¤ÎÀª¤¤¤òÂè£²Àï°Ê¹ß¡¢»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¡½¡½¡£
