“令和の峰不二子”阿部なつき、栄養満点「手抜きご飯」公開「簡単でヘルシー」「努力の賜物」と反響
【モデルプレス＝2025/10/25】インフルエンサー・モデルの阿部なつきが10月10日、自身のInstagramを更新。「手抜きごはん」を披露し、話題になっている。
【写真】“令和の峰不二子”と話題の美女「簡単でヘルシー」彩り豊かな手料理
阿部は「手抜きごはん」とつづり「適当な日のご飯」を動画で紹介。「基本は自炊だけど、自動調理器を使って手抜きです」と自動調理器にサツマイモやきのこの肉巻きなどを入れた、蒸し料理を作る様子を公開した。また「最近は寒くなってきたので、蒸したり、スープにしたりと、体を冷やさないようにしています」と体のために行っていることも明かした。
この投稿にファンからは「シンプルで良い！」「簡単でヘルシー」「栄養バランス良い」「美味しそう」といった声や「努力の賜物」「尊敬する」「カッコ良すぎ」「見習いたい」などといった反響が寄せられている。
阿部は、2023年7月にフジテレビ「FNS27時間テレビ」の人気コーナー 「明石家さんまのラブメイト10」に出演し「ショート動画にたびたび出てくる女性」としてフィーチャーされ話題となった。（modelpress編集部）
