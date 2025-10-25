辻ちゃん長女・希空（のあ）＆梶原叶渚＆樋口幸平ら、サスティナブルアイテム着用 ご褒美時間の過ごし方も明かす【SDGs FES】
【モデルプレス＝2025/10/25】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）、YouTuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）の長女・梶原叶渚、俳優の樋口幸平らが25日、葛西臨海公園・汐風の広場にて開催された「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA 2025 supported by TGC」に出演した。
【写真】辻ちゃん長女、ミニスカから美脚披露
全出演者が1つ以上のサスティナブルアイテムを取り入れた地球に優しいエシカルファッションで表現したステージには、希空、りんか、鈴陽向（WILD BLUE）、ねお、野咲美優、梶原、樋口が登場。希空はエコファーがついたアウターにウォーターレスデニムのミニスカート、りんかはリサイクルアイテムのダウン、鈴はエシカルアイテムを身に着けた。ねお、野咲はアウターやスカートにエコアイテムを着用。また梶原、ねお、野咲、樋口もウォーターレスデニムを着こなした。
トークパートにも登場したねお、野咲、樋口、梶原。ご褒美時間の過ごし方を聞かれるとねおは1人映画、野咲は韓国ドラマを観ながら韓国料理を食べること、樋口は友人とのサウナ、梶原は寝る前の漫画と答えた。
5回目の開催を迎える今回は、「With〜ともに〜」をテーマに、より幅広い世代の交流と、外国人にも楽しんで参加もらうためのイベントへとパワーアップ。「TGC」プロデュースのもと「SDGsえどがわ10の行動」を全世代が楽しみながら実践できるブースや、出演者たちが登場するスペシャルステージなど、様々なコンテンツを展開した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆希空ら、サスティナブルアイテム着用
◆「SDGs FES」テーマは「With〜ともに〜」
