多彩な水着・ハロウィン衣装で魅了 「フレッシュ撮影会」豪華モデル集結にファン釘付け
【モデルプレス＝2025/10/25】25日、都内にてフレッシュ撮影会による「スペシャル大撮影会in Booty東京」が開催。人気モデルが集結し、ファンを魅了した。
【写真】水着美女がズラリ集結
世界最大級のコスプレスタジオを1棟丸ごと貸し切り、30を超える様々なブースで行われた撮影会。ハロウィン衣装や、公式コラボしたマイクロビキニブランド「DO-MORE」の水着などを着用したモデルたちを、熱気に満ちたファンが撮影し、盛り上がりをみせた。
ここあさま、天魔きら、佐伯澪、栗田すみれ、六花ふゆな、久我るり、大園みゆう、木内くるみ、春あやの、仲村まひろ、叶野僾、栗原もみじ、佐藤莉依、美羽フローラ、叶りか、わか、阿久津こてつ、美波那緒、お嬢。、谷かえ、とっぽ、永瀬永茉、桃兎ももあ、愛染のえる、柚月美美、はまのあんず、郄峰じゅり、蒼山みこと、白烏しろ、月城レミ、朝比奈祐未、佐野エリカ、木梨まるく、こまいひお、成瀬いな、宮本なる、秋田そな、南ナナ、星乃まおり、桜りりぃ、古浜あおい、冴島なな、瀬戸なちか、白瀬結香、mii、蓮あおば
フレッシュ撮影会では、「セッション」のほか、公園でポートレート撮影を行う「ダイサツ」、スタジオで1対1で撮影する「コサツ」、メディアとコラボした「キカク」、ハウススタジオやプールを貸切った大型イベント「スペシャル」と多彩な撮影会を実施中。
なお、26日も同所で「スペシャル大撮影会in Booty東京」を実施。益田アンナ、和地つかさ、花咲楓香らが参加する。（modelpress編集部）
