テレビ東京は２５日、料理家の栗原心平氏が出演する「ぺこもぐキッチン」（日曜・後１１時）を２６日から放送すると同局のホームページで発表した。コンプライアンス違反で元ＴＯＫＩＯ・国分太一が降板し、終了した「男子ごはん」の後番組となる。

栗原氏が、おなかが「ペコペコ」なゲストを招いて、テーマを元に調理。料理の悩みや最新グルメにも触れつつ、料理を「もぐもぐ」と味わってもらい、幸せを届ける―というコンセプトからタイトルが命名された。

国分と共に「男子ごはん」にも出演していた栗原氏は、番組終了を「とても残念でした」。新番組では自分一人がレギュラー出演者として番組を引っ張っていくことになるだけに「とてもとても迷い、自分にできるのか自信を持てずにいました。さらに新しい番組として、新しい価値を求められるということにもプレッシャーを感じていた」そうだが「『番組をやってほしいです』というお声をたくさんいただき、とてもうれしく、そして自分の存在価値を少しだけ見いだせた気がします。その様な気持ちの中、新番組のオファーを頂けたので人生一回きりだしやってみようと思いました」とオファーを引き受けた経緯を明かした。その上で「未だ不安もありますが、自分なりの新しい挑戦として頑張りたいと思っています。スタッフの皆さんと話し合い、協力しながら一同団結力を持って撮影に挑みます」と意気込んだ。

初回ゲストには、子役の永尾柚乃が決定。「大好きなカレーに大好きな食材をトッピングして超超超ゴージャスにしたい」というリクエストで、スペシャルカレーを作ると予告している。収録を終えた栗原氏は「ペースもテンションも分からない中でスタートしましたが、素のままの自分でやろうかなと思って臨みました。せめて料理のことに関しては、丁寧に視聴者の皆さまに伝えたいと思いました」と振り返った。今後呼びたいゲストには「難しいですね」と悩みながらも「ムロツヨシさんとか、さだまさしさんとか仲代達矢さんとか来ていただけたら嬉（うれ）しいですね」と第一線で活躍する著名人の名前を次々と挙げた。

「男子ごはん」の番組終了は、１０月の定例社長会見で吉次弘志社長が「７月クールをもって正式に終了ということになりました」と発表。終了の判断に至った経緯については「日本テレビさんの会見でもあったように、我々も何があったのか分からない。ただ（国分が）無期限活動休止を表明しているので、（番組に）出ていただくことはできない」としていた。同時にコンテンツ戦略局長マーケティング担当の中川尚嗣氏が２６日から栗原氏の新番組を始めると予告していた。