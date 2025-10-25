◇NBA レイカーズ128ー110ウルブズ（2025年10月24日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が24日（日本時間25日）の本拠地ウルブズ戦に先発出場。豪快なダンクを叩き込むなど今季最多23得点の躍動。チームは主力のルカ・ドンチッチがレイカーズ移籍後最多となる49得点の大暴れ。昨季プレーオフ1回戦で敗れたウルブズを相手にリベンジを果たして今季初勝利を挙げた。

「みんなが動いていてボールにもエネルギーがあった。みんな活気があった」

試合後に移籍後最多得点を挙げたドンチッチが、試合を中継したアマゾンプライムにゲスト出演して試合を振り返った。

ドンチッチは、第1Qほぼフル出場で23得点の大暴れ。第1Qで23得点はコービー・ブライアント、カイル・クーズマと並ぶ球団記録となった。ドンチッチの勢いは止まらず。最終Qにはダンクシュートから3点プレーを成立させるなどレイカーズ移籍後最多となる49得点11リバウンド8アシストのダブルダブルでチームの今季初勝利に貢献した。

開幕戦を落として迎えた開幕戦2戦目に向けて「流れを変えるために必要だったのはフィジカルだと思う。自分たちはフィジカル面についてよく話し合った」と明かした。

そして「自分たちは素晴らしいチームワークがあると思うし、この調子で続けていくしかない。今回の試合で、強豪ミネソタに対してもやれることが証明された。それが自信につながっているから、みんなもそう自覚している。だから、この調子で頑張らなければならない」と試合を総括した。

最終Qのダンクシーンについては「あれは一瞬の出来事だった。うまくいけば、どんなに高く飛んでも問題ないよ。投げ入れてもいいし、指先で軽く触れても構わない」と笑顔を見せた。