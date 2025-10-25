岡山市出身で城西大学の松川玲央選手（関西高校卒）が、プロ野球ドラフト会議で東京ヤクルトスワローズから2位指名を受けました。

【画像を見る】快足を飛ばすヤクルト2位・松川選手 幼馴染の阪神3位・岡城快生選手との2ショットも

会見で「素直に、とても嬉しい気持ちでいっぱいです」と語った松川選手【画像①】。その吉報は、彼を支え続けてきた監督、家族、そして仲間たちに、大きな喜びと感動をもたらしました。

指名後の会見での言葉から、夢への第一歩を踏み出した松川選手の人物像に迫ります。

喜びの会見で「自分一人の力ではない」伝えた感謝

指名直後に行われた記者会見。城西大学硬式野球部の村上文敏監督、平塚潤部長とともに出席した松川玲央選手は、少し緊張した面持ちながらも、はっきりとした口調で喜びと感謝を述べました。



――まずは指名を受けた、今の率直な気持ちをお聞かせください。



（松川玲央選手）

「城西大学の松川玲央です。素直に、とても嬉しい気持ちでいっぱいです」



「こういう結果に至ったのも、本当に自分1人の力ではなくて、今ここにいる同級生の仲間もそうですし、小さい頃から助け合ってきたチームメイトだったり、指導者だったり、本当にたくさんの方々に恵まれてここまで来れたなと実感しています」

「個人として、今日というこの日を迎えられたことはとても嬉しく思いますが、3日後にまだ大事な大会を試合を控えているので、そこに向かって、自分も含めここにいる4年生全員と最後、いい結果で終われたらいいなと思ってます」



ー今の率直な心境はいかがですか？

「自分もこんなに早く呼ばれると思ってなかったので、選ばれたときは言葉が出なかったぐらい、今とにかく本当に嬉しい気持ちでいっぱいです」



ーここまで秋のリーグ戦での怪我であったり、なかなか打てない時期が続いた中で、この2位という評価というのはどう受け止めていますか？



「本当にありがたい評価をしていただいたので、自分もまだリーグ戦が終わったわけじゃないので、しっかりと最後、大学野球の最後として締めくくりを、チーム全体でできればいいなと思ってます」

ヤクルトスワローズの印象は？「東京だな...」

ー指名してくれたヤクルトという球団のイメージは？

「・・・東京だなっていう（笑い）、すいません」



ー野球の印象みたいなのは？

「神宮で自分も野球をしたことがないので、その神宮という舞台でできるのも嬉しいと思います。高校の先輩で、上田剛史さんもヤクルトOBであるので、嬉しく思います」



ー自分のアピールポイントはどこだと思っていますか？

「やっぱり足だと思っているので、本当に足を使った走攻守全てでしっかりと自分の持ち味を全面にアピールしていきたいなと思っています」



ー来年からプロの世界に羽ばたく、という上で「プロでの目標」はありますか？



「1年目からしっかりとチームの戦力として、1年目のタイトルとしては本当に新人王を取りたいですし、将来は『トリプルスリー』という目標も掲げて掲げているので、まずは本当に1年目からしっかりとチームの戦力として戦えるような準備をしっかりとしていきたいなと思ってます」

対戦してみたい投手は？「西武ライオンズの…」

ー他のチームで対戦してみたい選手、楽しみな投手は？

「すいません、あんまりないんですけど、西武ライオンズにいる羽田（慎之介）投手とか、左で160キロ投げるので、自分と同級生でもあるので、そこは左の160キロなんて見たことがないので、対戦してみたいです」



ー指名はどこで聞いて、指名からこの会見に来るまでどう過ごしたのか教えていただいてもいいですか？

「指名の瞬間は、グラウンドから学校の方に車で向かっている最中に、指名していただいたので、本当に指名していただいたときは『本当に自分なのかな』っていう、本当に驚きがとても大きかったです」

「母に感謝を伝えたい」

ーいまの気持ちを、特に誰に伝えたい？

「一番は母に伝えたいです。本当に母親一人でここまで、本当に大好きな野球を大学までやらせてくれたのは本当に母のおかげですし、この城西大学に、関東に行くっていうことを決めたのも、母の言葉があってのものだったので、本当に一番に母に伝えたいです」

ー「お母様からの後押しというものが非常に大きかった」ということですが、具体的にどういう言葉をかけられた、どんなふうに励まされた？

「『玲央が決めたところに行きなさい』っていうことを言ってもらったので、それまで本当に迷っていたっていうのもあるんで」



「でも本当に『自分のやりたいところでやりたいようにやりなさい』っていうことを言ってもらったので、そこで自分はもう城西大学に来て一生懸命頑張ろうという決意ができました」（【画像⑤】は母親の理沙さん）

将来的にどんな選手になりたい？「長い長い年数...」

ー岡山から出てきて、埼玉でいま野球をされて、東京の球団に入るっていうのは、ご自身の中では？



「自分もあんまり関東に関してはそんな詳しくないので、これからヤクルトのチームの一員として、東京のことも知れたらなと思います」



ーどんなプロ野球生活を過ごしていきたい？

「まずは本当に、ファンの方に応援される、愛される選手っていうのと、チームの中心人物として、本当に長い長い年数プレーすることが一番かなと思っています」

ー進学後、1部2部リーグ通じて5期連続でベストナインに選ばれたり、大学日本代表候補の合宿にも3度参加されるなど、非常に輝かしい成績を残されたと思います。その原動力になった大学の練習環境は、どう自分を育ててくれた？

「一番本当に、周りの環境もそうですし、周りの先輩も含めて、同級生、後輩、本当に全ての方々に恵まれたなっていうのが、そこが一番自分にとって大きいです」



ー野球人生を通じて大事にしてきた言葉とかは？

「不動心という言葉と、常に本当に『ありがとう』っていう感謝の言葉っていうのは、自分の中で常に思っています」



ー野球の帽子のつばの裏に、高校時代から「不動心」と書いていたと。

「今も書いてます。公式戦の野球帽にずっと書いていて」



ー憧れの選手や、こんな選手のようになりたいというイメージは？

「もう本当に、ファンの方と一緒にその日の試合の勝利を喜び合える、愛される選手っていうのを目指してますし、結果を残さないと厳しい世界でもあるので、そんな中でもしっかりと自分のやるべきことっていうのをしっかりとやっていける選手っていうのを、理想としています」

松川選手が「怪我で得たもの」

ー右肘の怪我をされて、途中でリーグを離脱するというアクシデントに見舞われたわけですが、そこから指名打者として復帰するにあたって葛藤とか、どういう困難を乗り越える、どんなことを取り組んできた？

「本当に怪我をして、万全じゃない状態の中でも、DHで使っていただいてる、本当にそこは監督さんにとても感謝していますし」



「自分1人じゃどういうふうにやっていいのか、DH、自身は初めてなので、どういうふうにやっていけばいいかっていうのも分からない部分もあったんですけど」



「やっぱり特に同級生含めて試合に出ているメンバーだったりが、一番の支えになっていましたし、打てないときでも周りがしっかりとカバーしてくれたので、自分はその分試合にしっかりと臨める状態は常にできています」

ー怪我をしたことで、逆に学んだことというか、自身にとってプラスになったことは？

「外から練習を見ることが、ノックなど入れなかった時期が多かったので、そんな中でも、自分が今までフィールド内から見たことない景色は、とても実感しました」



「キャプテンとしての能力っていうのは、監督さんにありがたいお言葉を常にいただいて、メンタル面の方でもチームのことをしっかりとやっていくっていう中で、自分は本当に怪我を通して、自分に怪我がなかったら、得られていないものもあったと思うので、怪我をしたことによって、周りのことだったりとか、今まで考えられなかった部分というのを考えることができました」



ーそれはやっぱり周りのサポートへの感謝とかになるんでしょうか？

「感謝もそうですし、本当に物事一つ一つを丁寧に考えるという。本当にその日その日をただ淡々と過ごすだけでは成長はしないので、しっかりと物事を的確に捉えて考えていくっていうことを学ぶことができました」



ー逆に怪我によって生まれた時間を、そのプレーの質を向上させるためにどんなふうに生かしていくかとかは？

「自分の結果どうこうっていうよりかは、本当にチームが勝つために自分がどれだけチームのために本当にベストを尽くせるか、チームのためにどれだけ自分が思い切ってプレーできるかっていうところも身についたかなと思います」



ーフォームの改善とか、自身のプレースタイルを見直す機会にもなったんでしょうか？

「いやそこは特に勝手にフォームとかは崩れていきますし、毎回毎回同じスイングだったりとかできないと思っているので、そこはあまり考えてはないです」



ー今、怪我の状態というのはどのぐらい回復してきている？

「順調に来ています」

そしてドラフト中継特番に松川選手が登場！

（TBS／RSK「ドラフト会議2025」特番より）

「こちら、見事東京ヤクルトスワローズから2巡指名を受けました、松川選手です。おめでとうございます」



「ありがとうございます」



ー2巡指名を受ける直前まで練習をしていたという松川選手です。冷蔵庫に書いた言葉【画像⑧】が有言実行されましたね。

「はい。本当に有言実行できて嬉しく思います」

ーお母様へのお気持ちをお願いします。

「選ばれたよ！（笑い）本当にここまで支えてくれてありがとう」



【画像⑨】はRSKのカメラに喜びを語る母・理沙さんです。この時の松川選手の実家の模様は、

「母親『すっごく手のかかる子だった』祖父『WBCにも行くような選手に』歓喜に沸いた実家・岡山の一日」

に掲載しています。

村上監督「2位と言うのがちょっと…」

そして会見会場では、監督・部長も臨みました。



――監督は今回の「2位指名」という評価をどう受け止めていますか。



（城西大学 村上文敏監督）

「正直申しまして、2位というのがちょっと『評価がすごくいいな』という風に思ってまして」



「チームとしてはまだ3日後に大事な試合を控えてますので、松川どころではなくて、今ずっと練習しておりました。本当にヤクルトさんからすごくいい評価をいただきまして感謝しております」

――平塚部長は、松川選手をどのように見てこられましたか。



（城西大学 平塚潤部長）

「ちょうど松川君はですね、僕のゼミ生なので、特にずっと注目してまして。村上監督がおっしゃるように2位という結果で、本当に嬉しく思っております」



そして、松川選手のドラフトの日の喜びは、これだけでは終わりませんでした。

同級生が続々指名 小・中学校の同級生は3位指名で阪神へ

岡城選手の実家には友人たち【画像⑩】も駆けつけました。



――ご友人の皆さんも、喜びで涙されていますね。



（松川選手の友人）

「もう、とにかく嬉しい。嬉しいですね。玲央がずっと野球ばっかりやっていたのを知っていたんで、まあ、やっとプロになったかと」



「自分らが玲央と出会った時から『プロになる、プロになる』言うて、段々とそれが現実に帯びてきて、今日プロになった。いざ選ばれると、なると信じてたけど、いざ選ばれると嬉しいですね」

――皆さんにとって、松川選手はどんな存在ですか。



（松川選手の友人）

「『頑張ったらほんまに叶う』っていうのを体現してくれる存在です。ただ、プロ野球選手だけど、ちっちゃい頃から一緒におるんで、イメージは別に変わってないですね。普通の変わらない友達って感じです」



「プロになったからには、日本を代表してもらって、世界と戦ってもらえたら。そんな嬉しいことはもうないですね」



その松川選手の仲間の中にはこんな選手も。



（ドラフト会場でのアナウンス）

「阪神、岡城快生。筑波大学」



阪神は、岡山一宮高校出身で筑波大学の岡城快生選手【画像⑪】を3位で指名しました。

城西大学の松川選手とは幼馴染で、小学生時代は「庭瀬シャークス」でともにプレーしました。【画像⑫】はその庭瀬シャークス時代の2ショット。左が松川選手、右が岡城選手です。

182センチ82キロで50メートルは5秒82。今年の春のリーグ戦では、打率3割7分5厘、2季連続のベストナインに輝きました。

さらにもう1人、松川選手の同級生がプロへ

さらに、城西大学から指名されたもう1人は、小林結太捕手。彼も松川選手と同じく関西高校出身です。広島に育成1位で指名されました。



右投げ左打ちで、身長177センチ・体重82キロ。今後の活躍が期待されます。