ニューヨークの屋敷さんがゴルフYouTubeチャンネルを開設！（雑学言宇蔵のYouTube雑学）
画像はYouTubeチャンネル「ニューヨーク屋敷のゴルフチャンネル」より
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
とっても嬉しいエンタメ情報が入ってきましたYO。
なんと、あの人気お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷さんがついにゴルフ専門のYouTubeチャンネルを開設されたそうです！
現在、ほぼ週1ペースでゴルフに行っているという屋敷さんが、「ただ趣味でゴルフをやっとるのは許されへんのちゃうか？」と半年前から計画してたという念願のチャンネル。
これはゴルフ好きの方にとっては嬉しい企画なのではないでしょうか？
屋敷さんは芸人になる前は制作会社でADとして働いていたそうなのですが、その時の同期の方がこのチャンネルのスタッフとして参加されているそうで、とってもリラックスしている屋敷さんの様子が見られるのも嬉しいポイントかなと感じています。
早速1本目の動画をご紹介！こちらです！
●#1【初回から神回】祝！ニューヨーク屋敷ゴルフチャンネル始めます！蛍原さんと語る芸人の宿命、そして家族。
初回の動画では、屋敷さんが購入したばかりの自家用車で、先輩芸人の蛍原徹さんをご自宅まで迎えに行く様子からスタート。
ゴルフ場へ向かう道中のトークが楽しめる内容になっています。
それにしても…こういうドライブ中の様子を撮影した動画って見ているといつも感じますが、このようにきちんとエンタメとして成立するトークをしながら運転するって実は凄い事ですよね。
会話の内容もとっても興味深かったですが、屋敷さんの芸人としての実力も感じられる素敵な動画だと感じました。
そして、他にもこんな動画も公開されています。
●#3【真剣勝負】大先輩 蛍原さんとついにゴルフ対決！まさかの大接戦？！【ニューヨーク屋敷】
筆者はそこまで経験がある方ではないのですが、ゴルフは個人の力が求められる競技でありつつも、誰とどう回るか、その時のコミュニケーション力も大きく問われる非常に難易度の高い競技でもあるとも感じておりました。
そんな私がこの動画を見た時、「あれ？ゴルフってイージー？」と思ってしまいました。
それくらい本当に屋敷さんも蛍原さんもリラックスしたお姿でトークされていますし、仲の良さが伝わってきますし、とにかく楽しそう！
自分もこんな風に優しい時間が過ごせたらいいなぁ…と思わず見入ってしまいました。
いや〜、これは本当にステキなチャンネルですねぇ〜！
というわけでNicheee!は、ニューヨーク屋敷さんのゴルフYouTuberとしての活動も勝手に応援したいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
