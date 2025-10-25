【MLB】ブルージェイズ11ー4ドジャース（10月24日・日本時間10月25日／トロント）

【映像】大谷、軽く振って“変態弾”→とんでもない大飛球

10月24日（日本時間10月25日）行われたワールドシリーズ第1戦、トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った変態弾が話題となっている。

ドジャースが大量ビハインドで迎えた7回表ドジャースの攻撃、1死一塁の場面で迎えた1番・大谷の第4打席。この打席で大谷は、4番手ブレイドン・フィッシャーとの対戦となったが、初球、ゆったりと外寄りやや低めのところに入る132km/hのカーブを見送ってストライク、2球目、内角高め、抜け気味に外れる150km/hを見送ってカウント1−1とすると、3球目、真ん中高めいっぱいのところに決まる139km/hのスライダーも見送ってカウント1-2と追い込まれることに。続く4球目、内角近いところへと投じられた142km/hのスライダーに、大谷はこの打席で初めてバットを振るもファウルとなり、迎えた5球目、大谷は内角低めへと投じられた136km/hのカーブをすくい上げるようにフルスイング。

すると、打球は快音を残し、ライト方向に向かって高々と舞い上がる特大飛球に。これが驚くことにそのままゆったりと伸び続けると、やがて呆然と見送るライトのアディソン・バーガーの眼前でスタンドへと着弾。打球速度103.7マイル（約166.9キロ）、飛距離357フィート（約108.8メートル）。しかも打ち出し角度は41度と“かなりの高角度”をマークしたこの大谷WS第1号は、打線の奮起を促す衝撃弾となった。こうした大谷の一発にファンからは「エグすぎる」「打球が落ちてこないｗ」「41度とか」「みんな混乱してるw」「ドン引きやん」「観客が静まったw」といった様々な反響が巻き起こることに。

今季の大谷といえば、いずれのコースも高々と打ち上げ、一瞬、外野フライになるかに見えた打球がそのままゆったりと伸び続けて着弾するという場面も散見されたが、WS初戦で飛び出したこの一発は、まさにそうした今季の大谷らしい1発であったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



(C)Getty Images