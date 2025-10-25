大阪や京都の中心部が観光客で混雑し、ホテル料金が高騰する中、奈良が宿泊先の「穴場」として脚光を浴びている。

奈良は大阪や京都から訪れやすく、これまでは日帰り観光が中心だった。近年では国内外から宿泊施設の進出が相次いでおり、関西での観光客の流れを変えつつある。（喜多河孝康）

国内外から進出

星野リゾートは２０２７年に、奈良県明日香村に新施設「星のや飛鳥」を開業する。敷地内には棚田を想起させる庭を整備するなど、飛鳥地区の景観をいかした造りとなっている。

同社は奈良市内でも２６年に「星のや奈良監獄」を開業予定で、星野佳路代表は「１０００年以上の歴史資源に囲まれた奈良は、世界の旅人をひきつける力を持っている」と語る。

奈良では国内外のホテルの進出が相次ぎ、開業ラッシュとも言える状況だ。奈良市内には、仏アコーグループが２４年９月に「ノボテル奈良」をオープン。ＪＲ東海も３０年度に「ホテル 寧 奈良」を開業予定だ。

「日帰り」脱却

奈良は、奈良公園や東大寺など多くの観光資源を抱えている。大阪や京都から電車で訪れやすく、これまでは日帰りで訪れる人が目立っていた。

厚生労働省などによると、奈良県の宿泊施設客室数は、１８年度に約９４００室で全都道府県で最少だった。同県はこれまで、客室数を１万２０００室に引き上げることを目標に掲げ、宿泊施設の誘致に取り組んできた。その結果、２４年度には約１万４００室に増え、最下位を脱して４３位に浮上した。

最近では、大阪や京都の中心部で、観光客の混雑など「オーバーツーリズム」が深刻化していることも、奈良への注目度が高まることにつながっている。奈良市内のホテルに泊まったというオーストラリアから訪れた女性（４５）は「京都より静かで、街全体が美しい」と語った。

さらに、大阪・関西万博の会期中には、大阪のホテル料金が高騰。奈良に泊まった人がＳＮＳで「宿泊料が安くて穴場だった」「思いのほか（大阪への）アクセスが良かった」と紹介するケースもあった。

乗り換えなしで

奈良への交通機関の利便性は向上しており、今後はさらに宿泊先としての存在感は増すとみられる。

ＪＲ西日本は今年３月、大阪や新大阪から乗り換えなしで奈良に向かう特急「まほろば」の定期運転を始めた。将来的には、奈良県内にリニア中央新幹線の新駅設置も予定され、首都圏や中京圏からも訪れやすくなる見込みだ。

宿泊先としてのアピールを続けてきた奈良県観光力創造課の担当者は「宿泊客が増えたという手応えを感じている。万博が開かれたことで、奈良の魅力を国内外の人に知ってもらうきっかけになった」と話す。

これからは、夜間に楽しめる見所を増やすなど、宿泊先としての魅力を高めることが必要になる。ホテル業界に詳しい不動産サービス会社ＣＢＲＥの奥山貴雄氏は「奈良らしい食文化や体験の場を育てることがカギとなる」と指摘する。