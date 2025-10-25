¡Ú¿·ÇÏ/µþÅÔ5R¡Û¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º»º¶ð ¥¢¡¼¥ê¡¼¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼V
¡¡10·î25Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿5R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢ËÌÂ¼Í§°ìµ³¾è¤Î4ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¢¡¼¥ê¡¼¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦¾®ÎÓ¿¿Ìé¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1.1/2ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥È¥ß¡¼¥Ð¥í¡¼¥º¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦À¶¿åµ×»ì¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥¨¥¤¥º¥ë¥Ö¥ë¡¼¥à¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦ºä¸ýÃÒ¹¯¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:34.8¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Çºä°æÎÜÀ±µ³¾è¡¢¥Ú¥¬¥µ¥¹¥¸¥ë¥·¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦¿·Ã«¸ù°ì¡Ë¤Ï¡¢9ÃåÇÔÂà¡£
¡ÚµþÅÔ2R¡Û¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥â¥ë¥¿¥ë»º¶ð ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥à¤¬3ÇÏ¿Èº¹´°¾¡Æ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á
¡¡ËÌÂ¼Í§°ìµ³¾è¤Î4ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¢¡¼¥ê¡¼¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È¤¬´ò¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼V¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¹Ô¤¤Ã¤×¤ê¤è¤¯²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ï¥Ê¤Ø¡£2ÈÖ¼ê¤ÎÇÏ¤ÈÊÂÁö¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ¨¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ê±þ¤¨¤è¤¯Ä¾Àþ¤Þ¤Ç±¿¤ÓºÆ¤Ó²ÃÂ®¡£´í¤Ê¤²¤Ê¤¯Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥¢¡¼¥ê¡¼¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È¡¡1Àï1¾¡
¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦¾®ÎÓ¿¿Ìé¡Ë
Éã¡§¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º
Êì¡§¥¹¥¿¡¼¥º¥¢¥ó¥É¥¯¥é¥¦¥º
ÊìÉã¡§Makfi
ÇÏ¼ç¡§µÈÅÄÏÂÈþ
À¸»º¼Ô¡§¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à