Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡¢Âç¿¹Î©»Ì´ÆÆÄ¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù ¸ø³«¸æÎéÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤êÄï»Ò¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿³ë¾þ±þ°Ù¤ÎÊª¸ì¡£±þ°Ù¤ò¼ç±é¤ÎÄ¹ß·¤¬±é¤¸¡¢±þ°Ù¤ÎÉã¡¦ËÌºØ¤ò±ÊÀ¥¡¢±þ°Ù¤ÎÍ§¿Í¤ÇËÌºØ¤ÎÌç²¼À¸¡¦Á±¼¡Ïº¡Ê·ÌºØ±ÑÀô¡Ë¤ò King & Prince ¤Î¹â¶¶³¤¿Í¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¸ø³«¸å¡¢SNS ¤Ë¤Ï¡ÖËÌºØ¤È±þ°Ù¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤Æ¡¢Ë´¤Éã¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¡Ö¾®²°¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¿Æ»Ò¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤ËÎÞ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ß·¤Ï¡Ö¿Æ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿Æ»Ò¤Ã¤Æ¡¢¶µ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤ë´Ø·¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢»Ñ¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ö´Ø·¸¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÉáÊ×Åª¤Ê¿Æ»Ò¤Î·Á¤ò¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢Ä¹ß·¤Ï¡ÖÂç¿¹´ÆÆÄ¤È°ÊÁ°¤´°ì½ï¤·¤¿±Ç²è¡ØMOTHER ¥Þ¥¶¡¼¡Ù¤Î»þ¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë´ðÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤òÌä¤ï¤ì¡¢Ä¹ß·¤Ï¡Ö±þ°Ù¤ÏËÌºØ¤Î¤³¤È¤òËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£