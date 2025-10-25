1993〜1999年まで放送された料理バラエティ番組『料理の鉄人』（フジテレビ系）。深夜放送にもかかわらず、最高視聴率23.2％を記録。和食・中華・フランス料理などの"鉄人"が、挑戦者たちと料理の腕を丁々発止で真剣勝負する姿を、毎週、視聴者は固唾をのんで見守った。

フランス料理の鉄人・坂井宏行さん（83）は番組の最終回で勝利し、"最高の鉄人"となり視聴者を感動させた。あれから26年──坂井さんに『料理の鉄人』の舞台裏や、和の鉄人・道場六三郎さん（94）、中華の鉄人・陳建一さん（享年67）ら共演者とのその後の交流などについて聞いた。【前後編の後編。前編から読む】

僕は2代目フランス料理の鉄人として番組に出演したんだけど、出演依頼はずっと断っていたんです。だって、テーマとなる食材を当日にいきなり決められて、1時間で何品も作るなんて大変ですよ。僕の前に、挑戦者として「ラ・ロシェル」のシェフが出演したことがあったから、その大変さはよく聞いていました。

でも、番組スタッフが当時渋谷にあった僕のお店に何度もやって来て、ある日、僕の赤い衣装を作って持ってきた。出演するなんて言ってないのに！ どうも後から聞いた話では、フランス料理のシェフ仲間らが僕を推していたようなんです。

その番組スタッフは「番組はあと半年で終わる、出演回数は2〜3回です」というし、「ラ・ロシェル」のスタッフも背中を押してくれるので出演することにしました。

最初の対決のときは、そりゃ緊張しました。手もコチコチ、膝もコチコチ。勝利に終わったときには、全身から力が抜けて、その場に倒れ込みそうになるほどでした。緊張はその後もずっと。プレッシャーがすごいですから。絶対負けたくないから、収録前日はいつもピリピリ。テーマの食材はヒントを与えられているので、予想を立てて、あれこれ戦略を考えているんです。スタッフは僕を怖がって、誰も近寄ってきませんでしたね（笑）。でも、みんな快く僕を送り出してくれて、僕がいない間、店をしっかり守ってくれました。

収録のときもピリピリしていましたよ。すぐ手元までカメラが近寄ってくるから「あっち行ってろ！」なんて小突いたり。炊飯器にスイッチを入れたつもりが入っていなくて、蓋を開けたら「あれ？」なんてミスも。いろんなことがありました。

料理中にアナウンサーや解説者の服部幸應先生（享年78）の声なんかが耳に入るので、服部先生が「これから蒸すんですかね」と言うのが聞こえてきたら、急きょ変更して焼いてみたりして（笑）。その服部先生も去年亡くなって。寂しいかぎりです。

結局、出演は半年どころか6年続きました。対決して負けると僕は勉強のため、相手の店に食べに行っていました。予約の電話のときに、ちゃんと僕だと名乗ってね。道場さんや、陳さんの店にも食べに行っていましたよ。道場さんの店には今でも通っていて、メニューはお任せで出していただいています。お椀の「すっぽんタピオカ万頭」はめっちゃウマイですよ！ すっぽんの身を、タピオカで包んだ蒸しものが入っていてね。

「鉄人」たちとの"知られざる絆"

『料理の鉄人』の収録は朝10時から。1本4時間ほどかかり、1日2本撮りすることもありましたから、全部で8時間にもなり大変でした。道場さんが途中で降板したのは、2本撮りをするには体力的にきつかったから。硬い鯛の頭をスパッと落とせなくなって、「こんな姿を視聴者に見せられないから」と言っていましたね。

道場さんや陳さんとは、番組出演当時、よく電話をかけあって情報交換していました。フレンチでは扱わない食材の特徴を教えてもらったり、今度は何がテーマになるか予想しあったり。道場さんも陳さんも、『料理の鉄人』で共演する前から顔見知りではありましたが、共演してからすごく仲良くなったんです。3人ともゴルフが好きだから、話が合う。一緒にコースも回りました。陳さんなんて、年間240ラウンドぐらいしていましたよ。道場さんは「年とったから球が飛ばない」と言いながら、最後はちゃんとまとめていくからすごい。僕の腕？ 90台です。

3人で一緒にいると、よく『料理の鉄人』の話になりました。あるとき、陳さんはお母さんから「あんなチャラチャラした番組、いつまでやるの!?」と言われて、降板しようか悩んでいたことがありました。僕が「陳さんが降りるならオレも降りるよ」と言ったら、陳さんは続ける決心をしました。陳さんとは15年間も、毎年一緒に中国旅行もしていました。彼が中国語をしゃべれるからいろいろ案内してくれて、美味しい四川料理店に連れていったりしてくれしました。一回り以上も年下なのに、67歳で先に亡くなるなんてね……（2023年に死去）。

道場さんとは、今も一緒に「美食会」というイベントを年1回やっています。道場さんの「銀座ろくさん亭」か僕の「ラ・ロシェル」のどちらかで、コース料理を半分ずつ作ってお客さんに提供するんです。道場さんは90歳を過ぎているのに、本当に元気！ 自分の世界をもち、料理の発想は和食の料理人とは思えない。ぶっ飛んでいるんです。『料理の鉄人』は豪州などでも放送されて人気があるから、「美食会」イベントを海外で行うことも。そんなときはフジテレビからあの赤い衣装を借りて着ています。でも、衣装なしで街を歩いても僕だ、とわかる人がいるんですよ。よくわかるなあ、と思うけど、声をかけられたら悪い気はしないですね（笑）。

神田川俊郎さん（享年81）はサービス精神が旺盛で、人にプレゼントをするのが好きな人でした。僕はセーター、時計、カメラなどをいただきました。主宰（MC）の鹿賀丈史さん（75）とも仲良くさせてもらいましたよ。道場さん、陳さんと3人で自宅に招待され、食事をごちそうしてもらったこともあります。気さくな人ですね。出演する舞台に招待してくれて観に行ったら、声が大きくてすごかったなぁ。

当時、フジテレビが用意したスタジオは、セットも食材も豪華。ガスなんて営業用の太いパイプを引いていたから、収録のときには念のために消防車が外で待機していました。あんな立派な設備で、あんな豪華な食材を使って料理する機会なんて、そうそうない。フランスで現地の料理人と対決するチャンスももらいましたが、当時のテレビ番組だったからこそ。時計を巻き戻し、『料理の鉄人』の依頼を受けた51歳に戻ったとしたら、今度は「出ます！」と即答しますよ（笑）。

取材／文 中野裕子（ジャーナリスト） 撮影／岩松喜平