｢オークラ プレステージ台北｣はパイナップルケーキもおすすめ【レストラン編】

食事もとってもおいしいので、旅行先として人気のある｢台湾｣。今回は、台湾最大の都市･台北の中山エリアに位置するおすすめのホテル｢オークラ プレステージ台北(台北大倉久和大飯店)｣のレストランやおすすめのお土産について紹介します。別記事では、ホテルの客室や朝食などについても紹介しているので、そちらも参考にしてもらえると嬉しいです。

オークラ特製ベーカリー｢The Nine｣

ホテル1階にあるオークラ特製ベーカリー｢The Nine｣では、パンやケーキ、ギフトにもぴったりなお土産がテイクアウトできます。

お土産としても人気のオークラ プレステージ台北｢パイナップルケーキ｣や｢ヌガー｣は、宿泊者以外の方も買いに来られるそうです。客室に置いてあるパイナップルケーキは、ここのパイナップルケーキです。

個包装になっているパッケージがとてもかわいくて、お土産として渡しやすいのも嬉しいですね。

スイーツもおすすめです。容器にかわいいイラストが描かれたプリンは特に人気。中身を味わったあと、容器をお土産として持ち帰る人も多いそうです。

種類豊富なパンは、どれもおいしそうでした。

オールデイダイニング コンチネンタルルーム

ホテル2階のオールデイダイニング｢コンチネンタルルーム｣は、世界各国の料理を一度に味わえるブッフェスタイルのレストラン。朝食から夕食まで楽しめます。

※朝食については、｢オークラ プレステージ台北(朝食編)｣で詳しく紹介しています。

夕食時は、ケーキが充実していました。新作も続々と出ているそうなので、何度も訪れたくなりますね。

日本料理｢山里｣

ホテル5階にある日本料理｢山里｣について紹介します。日本料理｢山里｣の店内は、上品で落ち着いた雰囲気です。旬の素材と匠の技が織りなす真の会席料理が楽しめます。

お寿司のカウンター

鉄板焼のカウンター

天ぷらのカウンター

和食

中国料理｢桃花林｣

ホテル3階にある中国料理｢桃花林｣は、まるで美術館のような上質な雰囲気が漂います。正統派の広東料理と本格的な香港飲茶が楽しめます。

ラウンジバー｢The Pearl｣

ホテル1階にあるラウンジバー｢The Pearl｣は、軽食やアフタヌーンティー、バーテンダーが創作する最上級のお飲物がいただけます。

まるで美術館のようなアートに囲まれた贅沢な空間がすてきな雰囲気です。

いかがでしたか。

日本のおもてなしと台北のトレンドを感じことができる｢オークラ プレステージ台北｣に宿泊して、すてきな台湾旅行を満喫してみてはいかがでしょうか。

取材協力/オークラ プレステージ台北