＜速報＞日本の竹田麗央＆古江彩佳は引き分け 山下・西郷ペアが勝利なら準決勝進出
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 3日目◇25日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦の3日目が進行している。予選プールBのチームジャパンはホスト国の韓国と対決。竹田麗央＆古江彩佳とコ・ジンヨン＆ユ・ヘランのマッチアップは引き分けに終わった。
〈スイング写真〉完璧フェード連発！ 世界の竹田麗央はこう飛ばす
前半は2UPで折り返した日本だったが、後半で韓国の猛攻にあう。13番でタイに戻されると、その後は一進一退の攻防。最終的に引き分けとなり、両チームともに0.5ptを獲得した。山下美夢有＆西郷真央ペアはキム・ヒョージュ＆チェ・ヘジンとのマッチアップで、現在、後半16番までを終えてタイ。山下＆西郷が勝利なら、日本が準決勝進出となる。世界選抜はスウェーデンを相手に1勝1敗。すでに予選プールBの1位通過を決めている。予選グループ3戦はフォアボール方式（ペアがそれぞれのボールでプレーし、少ない方のスコアで競う）。プールAとプールB、それぞれ上位2チームが準決勝に進出する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞頑張れニッポン！ スコア速報中！
国別対抗戦 出場選手、ルールをおさらい！
パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
西郷真央のスイングが安定感抜群な3つの理由
〈スイング写真〉完璧フェード連発！ 世界の竹田麗央はこう飛ばす
前半は2UPで折り返した日本だったが、後半で韓国の猛攻にあう。13番でタイに戻されると、その後は一進一退の攻防。最終的に引き分けとなり、両チームともに0.5ptを獲得した。山下美夢有＆西郷真央ペアはキム・ヒョージュ＆チェ・ヘジンとのマッチアップで、現在、後半16番までを終えてタイ。山下＆西郷が勝利なら、日本が準決勝進出となる。世界選抜はスウェーデンを相手に1勝1敗。すでに予選プールBの1位通過を決めている。予選グループ3戦はフォアボール方式（ペアがそれぞれのボールでプレーし、少ない方のスコアで競う）。プールAとプールB、それぞれ上位2チームが準決勝に進出する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞頑張れニッポン！ スコア速報中！
国別対抗戦 出場選手、ルールをおさらい！
パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
西郷真央のスイングが安定感抜群な3つの理由