佐久間朱莉が今季4勝目へ王手 8差2位に菅楓華 渋野日向子は44位で最終日へ
＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース 3日目◇25日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞賞金総額2億円（優勝賞金3600万円）の秋のビッグトーナメントは、第3ラウンドが終了した。メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉が9バーディ・1ボギーの「64」をマーク。2位に8打差をつけるトータル20アンダーの単独首位で最終日に挑む。
【写真】ハッピーバースデイ！ 中村心に大会からサプライズ
トータル12アンダー・2位には菅楓華、トータル11アンダー・3位に岩井明愛、トータル9アンダー・4位にルーキーでこの日20歳の誕生日を迎えた中村心、トータル8アンダー・5位タイにアマチュアで15歳のリュウ・ユジ（中国）今季2勝の河本結ら5人が続いている。日本ツアー今季自身4戦目とする西村優菜はトータル2アンダー・34位タイ、日本ツアー3連戦目の渋野日向子は、トータル1オーバー・44位タイで3日目を終えた。【第3ラウンドの上位成績】1位：佐久間朱莉（-20）2位：菅楓華（-12）3位：岩井明愛（-11）4位：中村心（-9）5位：リュウ・ユジ（-8）5位：河本結（-8）5位：高橋 彩華（-8）5位：ペ・ソンウ（-8）5位：渡邉彩香（-8）10位：吉本 ここね（-7）10位：佐藤 心結（-7）10位：大里 桃子（-7）10位：阿部 未悠（-7）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内女子ツアー 3日目の成績
これは希少… しぶこ＆吉田姉妹のドレスショット【写真】
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
＜速報中＞最強ジャパンは？ 国別対抗戦 リーダーボード
「絶対に2ptが欲しい」日韓戦 プールBは混戦模様…日本チームが予選通過するための最低条件は？
トータル12アンダー・2位には菅楓華、トータル11アンダー・3位に岩井明愛、トータル9アンダー・4位にルーキーでこの日20歳の誕生日を迎えた中村心、トータル8アンダー・5位タイにアマチュアで15歳のリュウ・ユジ（中国）今季2勝の河本結ら5人が続いている。日本ツアー今季自身4戦目とする西村優菜はトータル2アンダー・34位タイ、日本ツアー3連戦目の渋野日向子は、トータル1オーバー・44位タイで3日目を終えた。【第3ラウンドの上位成績】1位：佐久間朱莉（-20）2位：菅楓華（-12）3位：岩井明愛（-11）4位：中村心（-9）5位：リュウ・ユジ（-8）5位：河本結（-8）5位：高橋 彩華（-8）5位：ペ・ソンウ（-8）5位：渡邉彩香（-8）10位：吉本 ここね（-7）10位：佐藤 心結（-7）10位：大里 桃子（-7）10位：阿部 未悠（-7）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内女子ツアー 3日目の成績
これは希少… しぶこ＆吉田姉妹のドレスショット【写真】
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
＜速報中＞最強ジャパンは？ 国別対抗戦 リーダーボード
「絶対に2ptが欲しい」日韓戦 プールBは混戦模様…日本チームが予選通過するための最低条件は？