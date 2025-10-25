ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】雌阿寒岳で午後1時17分噴火 ごく小規模で警戒レベル上がらな… 【速報】雌阿寒岳で午後1時17分噴火 ごく小規模で警戒レベル上がらないか 【速報】雌阿寒岳で午後1時17分噴火 ごく小規模で警戒レベル上がらないか 2025年10月25日 15時11分 STVニュース北海道 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 噴火警戒レベル2が発表されている雌阿寒岳について、札幌管区気象台は2025年10月25日午後1時17分に噴火したと発表しました。ごく小規模な噴火で警戒レベルは上がらないとみられますが、引き続き注意が必要です。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 調査で「火山灰と結論」雌阿寒岳は“小規模な噴火” 火山活動が活発な状態は継続中 北海道 【判明】雌阿寒岳“噴火していた”と確認 火山灰が堆積…上空からの調査で明らかに 札幌管区気象台 【警戒】山頂付近から煙 雌阿寒岳で火山活動が活発化 火口付近への入山を規制 警戒レベル２ 関連情報（BiZ PAGE＋） 射出成形機, イベント, 長野, 埼玉, 横浜, 思いやり, 訪問介護, 仏壇, 生花, 置床工事