噴火警戒レベル2が発表されている雌阿寒岳について、札幌管区気象台は2025年10月25日午後1時17分に噴火したと発表しました。

ごく小規模な噴火で警戒レベルは上がらないとみられますが、引き続き注意が必要です。