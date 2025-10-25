µÈÀî¤Ò¤Ê¤Î¡¢¡È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¡É¤òÃå¤¿¼¡½÷¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤µ¤ó¡×
¡¡ÊÆ¡¦¥Ï¥ï¥¤¤òµòÅÀ¤ËÀ¸³è¡¢3·î¤«¤é²Æì¤Ø¡ÈÎ±³Ø¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÎµÈÀî¤Ò¤Ê¤Î¡Ê45¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼¡½÷¡Ê4¡Ë¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
【写真】「こんなに大きくなったんですね」次女の近影を公開した吉川ひなの
¡¡¡Ö¥Ù¥Ó»Ò¤µ¤ó¡¢JAMIE KAY¤Î¤ª¤è¡¼¤Õ¤¯¤òÃå¤ë¤È¤¤¤Ä¤â¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¡Á ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¡¤ï¤¶¤ï¤¶¥¤¥ó¥¹¥¿ÍÑ¤Î¥Ý¡¼¥º¤â»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÈÅê¹ÆÍÑ¡É¤Î¥Ý¡¼¥º¤Þ¤Ç·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼¡½÷¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ê¤Ç´é¤ò±£¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÀî¤Ï¡Ö¤³¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë²Ä°¦¤¹¤®¤Æ ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î½©¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Îµ¤¸õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¼¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ù¥Ó»Ò¤¬¤â¤¦¡¢¥Ù¥Ó»Ò¤¸¤ã¤Ê¡¼¤¤¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë»÷¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤µ¤ó¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÀî¤Ï2011Ç¯9·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤ÈºÆº§¡£¼¡¤Î12Ç¯3·î¤ËÄ¹½÷¡Ê13¡Ë¡¢18Ç¯2·î¤ËÄ¹ÃË¡Ê7¡Ë¡¢21Ç¯6·î¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡ÖÉ×¤È¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢É×ÉØ¤È¤¤¤¦¤¢¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Î·Á¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
