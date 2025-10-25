Cocomi、ピアス「7個開いてます」披露に驚きの声「かっこいい」
【モデルプレス＝2025/10/25】フルート奏者のCocomiが24日、自身のInstagramを更新。ピアスの穴が7個開いていると明かし、反響を呼んでいる。
【写真】キムタクの娘、大量ピアス写真に衝撃
Cocomiは高校の同期と久々に会ったと報告し、その際「『そんな耳開いてたっけ』と聞かれました。7個開いてます」と、ピアスの穴の多さに驚かれたと報告。投稿された友人とのショットなどでは、Cocomiの両耳に複数のピアスがついている様子を見ることができる。
この投稿にファンからは「びっくり」「似合う」「かっこいい」「センスいい」「お洒落上級者」「選ぶ楽しみも広がって素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Cocomi、ピアス「7個開いてます」
