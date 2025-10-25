古畑星夏、黒ビキニで美ボディ全開「くびれすごい」「眩しいほど美しい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/25】モデルの古畑星夏が24日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を披露し反響を呼んでいる。
【写真】29歳美女モデル、圧巻くびれの黒ビキニ姿
アメリカ・ロサンゼルスを訪問していた古畑は「まだプール入れたのと水着着れたの嬉しい」とつづり、現地でのビキニ姿を公開。プールや砂浜をバックに、黒いビキニを身に着け美しいくびれやセクシーなボディラインを披露している。「サプリには助けられてるけど こっちでかなり食べてたので帰ったらちゃんと運動します チートDAY幸せすぎる」と、リラックスした滞在を楽しんだことも記している。
この投稿に、ファンからは「優勝」「眩しいほど美しい」「くびれすごい」「理想のスタイル」「ビーチが似合う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
