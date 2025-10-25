【菊花賞】クラシック三冠最終戦をガチ予想『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』冨田有紀＆三嶋まりえ
ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』
クラシック最終戦『第86回菊花賞（GI）』をガチ予想！
ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！
＜出演者＞
キャプテン渡辺
冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）
三嶋まりえ（東京スポーツ）
第86回 菊花賞（GI）枠順
2025年10月26日（日）3回京都9日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 コーチェラバレー （牡3 西村淳也）
1-2 アマキヒ （牡3 戸崎圭太）
2-3 ライトトラック （牡3 和田竜二）
2-4 ヤマニンブークリエ （牡3 横山典弘）
3-5 ジョバンニ （牡3 松山弘平）
3-6 ミラージュナイト （牡3 藤岡佑介）
4-7 ショウヘイ （牡3 岩田望来）
4-8 レクスノヴァス （牡3 横山和生）
5-9 エネルジコ （牡3 C.ルメール）
5-10 ジーティーアダマン （牡3 北村友一）
6-11 マイユニバース （牡3 武豊）
6-12 ゲルチュタール （牡3 坂井瑠星）
7-13 アロンディ （牡3 団野大成）
7-14 エキサイトバイオ （牡3 荻野極）
7-15 エリキング （牡3 川田将雅）
8-16 ラーシャローム （牡3 岩田康誠）
8-17 レイヤードレッド （牡3 嶋田純次）
8-18 レッドバンデ （牡3 佐々木大輔）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
