【菊花賞】クラシック三冠最終戦をガチ予想『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』冨田有紀＆三嶋まりえ



【予想配信】菊花賞ガチ予想｜https://youtube.com/live/ZchRBDUvck8

ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』

クラシック最終戦『第86回菊花賞（GI）』をガチ予想！

ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！

＜出演者＞

キャプテン渡辺

冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

三嶋まりえ（東京スポーツ）

第86回 菊花賞（GI）枠順

2025年10月26日（日）3回京都9日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 コーチェラバレー （牡3 西村淳也）

1-2 アマキヒ （牡3 戸崎圭太）

2-3 ライトトラック （牡3 和田竜二）

2-4 ヤマニンブークリエ （牡3 横山典弘）

3-5 ジョバンニ （牡3 松山弘平）

3-6 ミラージュナイト （牡3 藤岡佑介）

4-7 ショウヘイ （牡3 岩田望来）

4-8 レクスノヴァス （牡3 横山和生）

5-9 エネルジコ （牡3 C.ルメール）

5-10 ジーティーアダマン （牡3 北村友一）

6-11 マイユニバース （牡3 武豊）

6-12 ゲルチュタール （牡3 坂井瑠星）

7-13 アロンディ （牡3 団野大成）

7-14 エキサイトバイオ （牡3 荻野極）

7-15 エリキング （牡3 川田将雅）

8-16 ラーシャローム （牡3 岩田康誠）

8-17 レイヤードレッド （牡3 嶋田純次）

8-18 レッドバンデ （牡3 佐々木大輔）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。

クロフネをダートの怪物にした馬!? "アグネスデジタル" 競馬界の歴史を変えうる世紀の大英断

【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」

【クセ強名馬】二冠馬エアシャカール「アタマの中を見てみたい」武豊も思わず激怒！？