全日本大学女子駅伝（２６日、仙台市＝報知新聞社後援）の区間エントリーと開会式が２５日に同市内で行われ、シード８校の監督が会見に出席。前回、２０年ぶりの表彰台となる３位と大躍進した城西大の赤羽周平監督は「雨の中の大会になりそうですが、１区から、天気を吹き飛ばすような攻めの駅伝ができたらと期待しています」と自信を見せた。

新チームになる今年１月。主将の金子陽向（４年）を中心に、立てた目標は２０００年以来２５年ぶりの「日本一」だ。前回走った５人全員が残り、強さは盤石。赤羽監督は「今年は監督８年目になりますが、学生たちが初めて優勝を目標にすると言ってきました。素直に正直に、一生懸命取り組んで欲しい」と気持ちを込める。

今回、１区に関東大学女子駅伝５区区間新記録の期待のルーキー、本間香を配置。「最高戦力は本間です。１区で最高の流れを作って、全員が１０５点くらいを出せば優勝が近づくと思っています」と冷静に見据えた。

最上級生の兼子心晴は２区、主将の金子は６区にエントリー。１年生の大西由菜も３区に入った。勢い抜群の城西大が、杜の都に歴史を刻む。

城西大の区間登録は以下の通り。

１区（６・６キロ）本間 香（１年）

２区（４・０キロ）兼子 心晴（４年）

３区（５・８キロ）大西 由菜（１年）

４区（４・８キロ）石川 苺（３年）

５区（９・２キロ）本沢 美桜（２年）

６区（７・６キロ）金子 陽向（４年）