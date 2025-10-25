全日本大学女子駅伝（２６日、仙台市＝報知新聞社後援）の区間エントリーと開会式が２５日に同市内で行われ、シード８校の監督が会見に出席。前回まさかの４位で８連覇を逃し、２年ぶりの王座奪還を狙う名城大の米田勝朗監督は「チーム目標の“走りで見せる、王座奪還”。見ている方々に、名城大は負けて強くなったと思ってもらえるような、そんな走りがしたいと思っています」と言葉に力を込めた。

今回、２区に大河原萌花、３区に主将の米沢奈々香、４区に石松愛朱加と４年生を３人並べた。米田監督は「２、３、４区が鍵になると思っています」とうなずく。区間エントリー決定後に、最上級生３人は「『私たち３人で優勝を決めるということですよね』と言っていました。（５区の）橋本に渡るときには優勝を決定づけたい」と見据えた。

前人未踏の８連覇を目指した前回は、まさかの４位に終わった。ただ、主将の米沢ら最上級生を筆頭に気持ちを切り替えて強化に励み、今夏の練習はほとんど故障者を出さずに消化した。「７連覇して忘れかけていたことを、負けたことで感じるようになった。全員が本気で陸上競技と向き合って今日まで取り組んできました」と米田監督。

学生の世界一を決めるユニバーシティゲームズ（７月、ドイツ）代表の細見芽生（１年）、橋本和叶（１年）といった期待の新戦力も台頭。「私が指導してきた中で、選手層としては過去最強かなと思っています」と準備万端で杜の都へ挑む。

名城大の区間登録は以下の通り。

１区（６・６キロ）細見 芽生（１年）

２区（４・０キロ）大河原 萌花（４年）

３区（５・８キロ）米沢 奈々香（４年）

４区（４・８キロ）石松 愛朱加（４年）

５区（９・２キロ）橋本 和叶（１年）

６区（７・６キロ）村岡 美玖（３年）