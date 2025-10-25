　１８番、ティーショットを放つアマチュアのオ・スミン（撮影・西田忠信）

　「女子ゴルフ・延田グループ・マスターズＧＣレディース・第３日」（２５日、マスターズＧＣ＝パー７２）

　アマチュアのオ・スミン（１７）＝韓国＝が“異次元”の飛距離でギャラリーをわかせた。

　ワールド・サロンパス・カップ以来となる国内ツアー２戦目となるオ・スミンだが、その時のドライビングディスタンスは全体で３位。当時１６歳で、十分な成績だったが、今大会は２日目を終えて堂々の１位。

　９、１２番が計測ホールだが、１２番パー５では２日目が３０２ヤード。そしてこの日は左の林を越え、さらに１７番のグリーンも越えて同ホール花道へ。大きく曲げながらも、計測値は驚異の３０３ヤード！

　そこから７番ウッドで林を超えて２オンに成功、２パットでのバーディーと、ダイナミックなゴルフを披露すると、ここから４連続バーディー。終盤に２打落としたものの通算６アンダーは健闘だ。

　米ツアー挑戦の夢を持つだけに「飛距離は武器ですし、それはアメリカでも同じ、という考えです」と、飛ばしの練習に注力してきた。

　この日、右首を寝違えながら同組の河本結を「まん飛び！」と驚かせたオ・スミン。プロを圧倒するパワーゴルフで最終日も魅せる。