「女子ゴルフ・延田グループ・マスターズＧＣレディース・第３日」（２５日、マスターズＧＣ＝パー７２）

アマチュアのオ・スミン（１７）＝韓国＝が“異次元”の飛距離でギャラリーをわかせた。

ワールド・サロンパス・カップ以来となる国内ツアー２戦目となるオ・スミンだが、その時のドライビングディスタンスは全体で３位。当時１６歳で、十分な成績だったが、今大会は２日目を終えて堂々の１位。

９、１２番が計測ホールだが、１２番パー５では２日目が３０２ヤード。そしてこの日は左の林を越え、さらに１７番のグリーンも越えて同ホール花道へ。大きく曲げながらも、計測値は驚異の３０３ヤード！

そこから７番ウッドで林を超えて２オンに成功、２パットでのバーディーと、ダイナミックなゴルフを披露すると、ここから４連続バーディー。終盤に２打落としたものの通算６アンダーは健闘だ。

米ツアー挑戦の夢を持つだけに「飛距離は武器ですし、それはアメリカでも同じ、という考えです」と、飛ばしの練習に注力してきた。

この日、右首を寝違えながら同組の河本結を「まん飛び！」と驚かせたオ・スミン。プロを圧倒するパワーゴルフで最終日も魅せる。