◇ワールドシリーズ第1戦 ドジャース4―11ブルージェイズ（2025年10月24日 トロント）

第121回ワールドシリーズ（WS）が24日（日本時間25日）に開幕し、連覇を狙うドジャースの大谷翔平投手（31）は敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席で自身WS初本塁打を放ったが、チームは投手陣が崩れ大敗を喫し、初戦を落とした。9回に四球で出塁した際には“仲良し”なブルージェイズのウラジーミル・ゲレロ内野手(26)と会話するシーンもあった。

大谷にとってブルージェイズは23年オフ、エンゼルスからFAとなった際、移籍先の最終候補に残った球団。米記者がアナハイムからトロントへ飛ぶチャーター機のフライト記録を基に「大谷の決断が秒読みに。早ければ今日にも」など誤報を飛ばすなど騒動ともなった。

最終的にドジャースを選び、ブルージェイズファンにとっては大谷に“振られた”形に。4―11と大差がついた9回の第5打席では敵地スタンドから「We don't need you」（君は要らない）の大合唱も沸き起こった。

ただ、冷静に四球を選んで出塁した大谷は一塁に進むと、仲良しのゲレロとあいさつし、ニッコリ。大谷のユニホームのズボンのポケットが出ていたことからゲレロが指摘したとみられる。2人ともリーグ優勝決定シリーズMVPとあり、今ワールドシリーズでも対決に注目が集まっているが、ほのぼのした時間が流れた。

さらに、大谷がけん制を受け、一塁手・ゲレロのタッチを間一髪でかいくぐるシーンも。ブルージェイズ側がチャレンジを要求している間にも再度、2人は白い歯を見せ会話を交わした。

このシーンにはSNS上でも「ゲレロが大谷と話して嬉しそう。 だけど、ちゃんと仕事はするし、最高ですやん、ゲレロ」「大谷くんとゲレーロの絡み本当可愛い」「大谷とゲレーロJrがイチャイチャしてるのは好き」「本日のなごみポイントは出塁した大谷さんとゲレーロJr.さんとの仲良しぶりだったな」などと反響が寄せられた。

ゲレロは「大谷好き」として知られ、23年の球宴では大谷が試合中にテレビインタビューを受けていると、背後から忍び寄り、無言で大谷の後ろに立ってふんふんとうなずき“乱入”。密着されて気づいた大谷がびっくりしながらゲレロと爆笑していた。