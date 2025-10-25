婦人科で質問すると


人生初のメンタルクリニックへ！ 悩まずにさくっと受診を決められた理由は／誰でもみんなうつになる（1）

楽観的で能天気な性格の私が、うつ病になるなんて！

コミックエッセイストでイラストレーターのハラユキさんは、ある時突然やる気がなくなり、気持ちがどん底に。ふいに涙が出てきたり、疲れが取れないなど、いつもの不調とは何かが違う…。そんな違和感を抱いてメンタルクリニックに駆け込むと、お医者さんから告げられたのは「軽度〜中度のうつ」という診断でした。

深刻な自覚症状はないのに、これくらいでうつなの？ もしかして更年期なのでは？ 戸惑いながらもうつ病について学び、自分でできるケアも実践したハラユキさん。私の症状、もしかして…？と悩む人に知ってほしい、リアルなエピソードをお送りします。

※本記事はハラユキ（著）、星野概念（監修）の書籍『誰でもみんなうつになる 私のプチうつ脱出ガイド』から一部抜粋・編集しました。

プチうつについて


■更年期障害じゃなかった

女性ホルモンの量を調べてみましょう


女性ホルモン量はそんなに下がってませんね


メンタルクリニックに絞って通われていいのでは？


てっきり更年期だと思ってたから…


婦人科と精神科では治し方が違うので…


更年期怖くないかも！！


【監修者プロフィール】

星野概念

精神科医として働くかたわら、執筆や音楽活動も行う。雑誌やWebでの連載のほか、寄稿も多数。資格は、精神保健指定医、臨床心理士、公認心理士。

著＝ハラユキ、監修＝星野概念／『誰でもみんなうつになる 私のプチうつ脱出ガイド』