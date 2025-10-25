婦人科にも行って良かった！ 更年期うつを疑って診察を受けてみたら
人生初のメンタルクリニックへ！ 悩まずにさくっと受診を決められた理由は／誰でもみんなうつになる（1）
楽観的で能天気な性格の私が、うつ病になるなんて！
コミックエッセイストでイラストレーターのハラユキさんは、ある時突然やる気がなくなり、気持ちがどん底に。ふいに涙が出てきたり、疲れが取れないなど、いつもの不調とは何かが違う…。そんな違和感を抱いてメンタルクリニックに駆け込むと、お医者さんから告げられたのは「軽度〜中度のうつ」という診断でした。
深刻な自覚症状はないのに、これくらいでうつなの？ もしかして更年期なのでは？ 戸惑いながらもうつ病について学び、自分でできるケアも実践したハラユキさん。私の症状、もしかして…？と悩む人に知ってほしい、リアルなエピソードをお送りします。
■更年期障害じゃなかった
【監修者プロフィール】
星野概念
精神科医として働くかたわら、執筆や音楽活動も行う。雑誌やWebでの連載のほか、寄稿も多数。資格は、精神保健指定医、臨床心理士、公認心理士。
