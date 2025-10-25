ビッグマン陣をケガで欠くペリカンズがベテランのディアンドレ・ジョーダンと契約

10月25日（現地時間24日、日付は以下同）。ニューオーリンズ・ペリカンズは、制限なしFA（フリーエージェント）のディアンドレ・ジョーダンとサインしたことを発表した。

チーム側は契約内容を公開していないものの、ジョーダンの代理人を務める『Excel Sports Management』のジェフ・シュワルツが1年360万ドル（約5億4720万円）になると『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者へ伝えている。

ペリカンズはベテランビッグマンのケボン・ルーニー（左ヒザ）をケガで欠いて臨んだ23日のメンフィス・グリズリーズ戦を122－128で落とし、先発センターとして出場したイブ・ミッシが右足首を痛めたことで、25日のサンアントニオ・スパーズ戦を欠場。

チームはザイオン・ウィリアムソンが27得点10リバウンド7アシスト3スティール、トレイ・マーフィー3世が24得点10リバウンド5アシスト3スティール、ジョーダン・プールが21得点4リバウンド5アシストを残すも、延長の末に116－120で敗れて開幕2連敗となった。

37歳のジョーダンは、NBAキャリア17年目を終えた211センチ120キロのビッグマン。直近3シーズンはデンバー・ナゲッツに所属し、昨シーズンは56試合の出場で平均12.3分3.7得点5.1リバウンドにフィールドゴール成功率65.0パーセントを記録。

ジョーダンがペリカンズへ加入し、フロントコート陣を助けることができるか注目していきたい。