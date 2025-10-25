

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から24日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<5423> 東京製鉄 東Ｐ -6.95 10/17 上期 -53.12

<7071> アンビスＨＤ 東Ｐ -6.57 10/17 3Q -40.61

<5576> ＯＢシステム 東Ｓ -4.80 10/22 上期 -16.06

<5204> 石塚硝 東Ｓ -4.52 10/23 上期 -4.88

<7931> 未来工業 東Ｐ -4.04 10/23 上期 -8.24



<7970> 信越ポリ 東Ｐ -3.39 10/23 上期 9.26

<2268> サーティワン 東Ｓ -2.47 10/23 3Q 15.70

<3091> ブロンコＢ 東Ｐ -1.56 10/21 3Q 3.60

<8617> 光世 東Ｓ -1.04 10/23 上期 黒転

<5933> アルインコ 東Ｐ -0.65 10/20 上期 -3.60



<4722> フューチャー 東Ｐ -0.41 10/22 3Q 2.72

<9818> 大丸エナ 東Ｓ -0.27 10/23 上期 2.55



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした24日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

