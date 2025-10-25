

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から24日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<6999> ＫＯＡ 東Ｐ +19.55 10/23 上期 黒転

<5966> ＫＴＣ 東Ｓ +3.50 10/23 1Q -9.35

<2411> ゲンダイ 東Ｓ +2.64 10/17 上期 172.60

<296A> 令和ＡＨ 東Ｇ +1.84 10/22 上期 26.42

<9478> ＳＥＨＩ 東Ｓ +1.10 10/23 上期 -37.30



<4929> アジュバン 東Ｓ +0.40 10/17 上期 赤転



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした24日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース

