―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から24日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6999> ＫＯＡ 　　　　東Ｐ 　 +19.55 　 10/23　　上期　　　　黒転
<5966> ＫＴＣ 　　　　東Ｓ　　 +3.50 　 10/23　　　1Q　　　 -9.35
<2411> ゲンダイ 　　　東Ｓ　　 +2.64 　 10/17　　上期　　　172.60
<296A> 令和ＡＨ 　　　東Ｇ　　 +1.84 　 10/22　　上期　　　 26.42
<9478> ＳＥＨＩ 　　　東Ｓ　　 +1.10 　 10/23　　上期　　　-37.30

<4929> アジュバン 　　東Ｓ　　 +0.40 　 10/17　　上期　　　　赤転

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした24日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース