秋冬コーデに合いそうな「トートバッグ」→【ダイソー】に売ってた、、！

秋冬コーデの相棒になるバッグを探しているなら、【ダイソー】から登場したトートバッグが一押し。季節感を盛り上げるぷっくりとした中綿入り素材で、コーデになじむ色味も魅力。今回は、ランチバッグ使いやすい舟形のトートバッグをピックアップ。デザインはもちろん実用性も高そうなので、店舗で見つけたらぜひカゴに入れて。

ぷっくりとしたフォルムが可愛い舟形トート

【ダイソー】「舟型トートバッグ」\330（税込）

ぷっくりとした中綿入りのハンドルが特徴のシンプルなトートバッグ。秋冬らしいカーキと黒のシックな配色で、大人のデイリーカジュアルにマッチ。開閉部分はファスナーになっており、中身が見えいにくいのが嬉しいポイントです。しっかりと底マチがあるため、見た目以上に収納力がありそう。

バイカラーのデザインが上品なキルティングトート

【ダイソー】「舟型トートバッグ」\330（税込）

オフホワイトとグレーの配色が上品な舟形のトートバッグ。中綿入りのぷっくりとした素材が、可愛らしいワンポイントに。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「ランチバッグとしても活躍しそうな大きさ」とのことで、通勤のお供にもぴったり。底マチは約11cmで安定感があり、お弁当やペットボトルを安心して持ち歩けそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Emika.M