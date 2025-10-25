残留争い続く横浜ＦＭ、植中朝日の２戦連発で広島に１―０で前半折り返し　横浜ＦＣは柏と前半０―０

◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３５節 横浜ＦＭ―広島（２５日・日産スタジアム）

横浜ＦＭがホームで広島と対戦し、前半を１―０で折り返した。

前節ホームで浦和に４―０で快勝し、順位は１７位のままだが、降格圏内の１８位・横浜ＦＣとの勝ち点差を「２」に広げた。

広島戦、次節の京都戦に連勝し、横浜ＦＣが２試合で勝ち点１以下の場合は残留が確定することもあり、勝利が欲しい一戦。前節に続いてＤＦデン、ＦＷ宮市がベンチから外れ、前日の全体練習に不参加だったＭＦ渡辺もベンチ外。９人まで可能なベンチ入りは１枠空けた８人で、ＧＫ２人もベンチに入る１９人の編成で臨むことになった。

立ち上がりは広島にセットプレーからゴール前に攻め込まれるも決定機は作らせず。すると前半１２分。広島ＧＫ大迫のキックを高い位置でＭＦ喜田がカットし、ゴール前のＭＦ植中にパス。植中はワンタッチで前向くと、右足ミドルシュートをゴール左へ決めた。ＶＡＲでオフサイドチェックが入ったが判定は変わらず。植中の２試合連続得点で、貴重な先制点を奪った。

その後も横浜ＦＭは球際激しい守備とＤＦ角田、キニョーネスの強固なセンターバックが強さを発揮してエリア内でチャンスを作らせず。前半終了間際にエリア内で打たれたシュートも、ＤＦキニョーネスが頭でクリア。１―０でリードしたまま前半を折り返した。

横浜ＦＭと残留争いをする１８位横浜ＦＣは柏と対戦し、前半を０―０で折り返した。