モデルでタレントのアンミカが２５日までに自身のＳＮＳを更新。カリスマモデルの“マエノリ”こと前田典子の還暦を祝うパーティーの様子を公開した。

アンミカはインスタグラムに「先日、我らがモデルのマエノリ先輩！の還暦祝いパーティがあり、行って参りましたよ」と記し、会場でのモデル仲間の集合写真など複数枚を投稿。

「入り口から、私が学生時代から見てきた健康的な笑顔と、砂時計のようなスタイルが満載の、モデルの輝かしい歴史を感じるパネルを通り会場へ！ 恒例の瓦割り、親しくされてるアーティストの方々のお祝いの歌、若かりし頃からのお友達・桃子さんのトーク、ラストにはカッコ良すぎる日比野さんと息子さんとのご家族ショット！！」（原文ママ）と、お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコや、前田の夫でモデル・俳優として活躍する日比野玲とのツーショットなどもアップ。

「マエノリさんの気さくな優しい人柄が詰まった、みんなが笑顔で楽しい、幸せの御福分けをして頂けた還暦祝いでした ナチュラルな笑顔と抜群のスタイル 気さくな人柄！これからもついていきます！」とつづった。

この投稿には「若くかっこいい姉さんですね」「還暦ー どう見ても３０代だ」「皆さん美しい」などのコメントが寄せられた。