板野友美、タクシー乗車中に「道路の真ん中で降ろされて…」 予想外のトラブル明かす
元AKB48のメンバーでタレント、実業家の板野友美（34）が23日、自身のYouTubeチャンネル「友chube 【板野友美】」を更新。最近“モヤモヤした出来事”として、タクシーに乗車中のエピソードを明かした。
【動画】板野友美がタクシー運転手とのトラブルを告白
動画内で、視聴者から寄せられた「モヤモヤエピソード」を紹介する企画を実施。板野は「この間モヤモヤしたことで言うとね」と切り出し、自身の体験を披露した。
スタッフと共にタクシーに乗車していた板野は、「子どもの幼稚園の迎えの時間が迫ってたから『ちょっと急いでください』みたいな言ってて。道も『こういうルートで行ってください』みたいに言ったのに、その運転手が間違えちゃった」と説明。
「それは私たちは良かったんだけど、『でも何分までに着かないとバス来ちゃうんで』みたいな話とかをしてたら、多分運転手さんも焦ったのかわかんないけど、怒りだして『ここで降りてください』みたいな感じで」と運転手とのやり取りを明かし、「それで私たち…初めてだよね？道路の真ん中で降ろされて…」と語った。
「さすがに私たち、そんな怖い口調をもしてないし、多分機嫌悪かったのかもしれない。お腹空いてたのかな…。びっくりしちゃうよね」としつつ、「勝手にドア開けられて、降ろされた…」と苦笑いで当時の状況を振り返った。
