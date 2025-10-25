テレビ朝日系「ワイド！スクランブル サタデー」が２５日放送され、２８日に行われる日米首脳会談について取り上げた。

トランプ米大統領は２７〜２９日の日程で６年ぶりに来日。２８日に高市首相と日米首脳会談を行い、その後拉致被害者家族と面会、米海軍横須賀基地を視察する予定で、２９日にアジア太平洋経済会議（ＡＰＥＣ）が開催される韓国へ向かう。

高市氏は初の日米首脳会談に臨むほか、ＡＰＥＣへの出席など外交日程目白押しだが、同局の政治部官邸キャップの千々岩森生氏は「トランプ来日を調整している政府関係者に取材すると、心配する声ってほとんど聞こえてこないんですよ、実際は」とトランプ氏との会談について楽観視していると説明。「もう、これはうまくいくでしょうという雰囲気で。高市さんが首班指名で総理大臣になれるかどうか分からなかったじゃないですか。公明党が抜けました。維新が入りました。（首相は）玉木さんなの、高市さんなの、それとも違う人なの…ってなってたときに、アメリカ側から日本側に“アメリカは高市に是非なってほしいというメッセージを出そうか”みたいな話が裏ではあったぐらい」と仰天の舞台裏を明かして、スタジオを驚かせた。

続けて「トランプ政権というのは、高市さんは晋三の後継者だ、安倍さんの後継者だという認識はインプットされていて。そこを含めて日本の外交筋はうまくやっているんですけど」と述べた。

ＭＣの松尾由美子アナウンサーが「高市さんに総理になってほしいと、アメリカは思ってるよって出そうかっていったときに日本側はどう対応したんですか？」と驚きを持って尋ねると、千々岩氏は「“さすがに、さすがにそれは”って。ハレーションが起きるのでということだと思います」と日本側が丁重にお断りしたと明かした。