「うぉー！事故った！」高速道路に“落下タイヤ”　目撃者はギリギリ回避も…後続車が乗り上げ中央分離帯に衝突　宮城・石巻市

「うぉー！事故った！事故った！」

宮城・石巻市の三陸自動車道で17日午後1時半過ぎに目撃されたのは、撮影者の後ろの車がスピンする瞬間だった。突然の事故の原因は、道路上に落ちていた“タイヤ”だった。

高速道路に“落下タイヤ”

前方に取り付けられたドライブレコーダーの映像。

事故を起こした正体は、「タイヤ」だった。

目撃者：

タイヤが落ちているのは、想定していなかったので驚いた。

「危なぁ…」

目撃者は慌てて車を減速させ、ギリギリのところでタイヤを回避した。

後続車がタイヤに乗り上げ…中央分離帯に衝突

撮影者はすぐにハザードランプを点灯させ、後続車に危険を知らせたというが、事故が起きてしまった。

後方カメラの映像を確認すると、数百ｍ後ろにいた白い車がタイヤに乗り上げ、バランスを崩し、中央分離帯に衝突する、事故の一部始終が記録されていた。

目撃者によると、衝突は1度だけではなかったという。

目撃者：

走行車線の間に１回突っ込んで、中央分離帯の方にまた戻ってきたっていう感じ。自分がタイヤに衝突していてもおかしくない状況だったので、それを後から考えるとすごく怖かった。

警察によると、他にもトラックと軽自動車の計2台が同じタイヤに乗り上げたが、けが人はいなかった。

（「イット！」 10月22日放送より）