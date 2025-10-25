◆米大リーグ ワールドシリーズ第１戦 ブルージェイズ１１―４ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、第１戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、２試合連続本塁打となる意地の２ランを放ったが、逆転で完敗を喫してドジャースは黒星発進となった。大谷は４打数１安打２打点、２三振１四球だった。

ブルージェイズは２―２の６回にバージャーの代打グランドスラム、カークの２ランなどで９点を挙げて突き放し、試合を決めた。

第２戦では山本由伸投手が先発する。初戦黒星のチームがワールドシリーズで逆転制覇する確率は３５・８％。連敗スタートとなると、逆転制覇率は１９・３％と激減する。勝ってロサンゼルスに戻ることが最重要課題といえる。

初戦勝利チームのシリーズ制覇率は、９７年以降の直近２７回では２３回（８５・２％）。近年ほど、初戦勝利チームが優勝する傾向が強まっており、山本の好投に期待がかかる。試合前の会見では「とにかく春からワールドチャンピオンを目指してみんなでやってきたので、思いを一つにやっていきたいと思います」と、連覇への強い思いを語っていた。