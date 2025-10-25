ORIHICAのビジカジウェア「BIZSPO」に、レディースセットアップが登場
AOKIが展開する「ORIHICA」は、「レディースBIZSPO セットアップ」を発売した。
レディースBIZSPO セットアップ
「ORIHICA」ではメンズの定番商品として、2024年2月より、スポーツウェア感覚で着られるビジカジウェア「BIZSPO」を販売している。多くの要望が寄せられていたことから、今回、レディースでも新たに展開を開始した。
動きやすさに徹底的にこだわり、素材には東レのトリコットニットを使用。自社商品の中でも群を抜いて高いストレッチ性を実現した。スポーツウェア感覚で快適かつシームレスに着用できる。
防シワ、撥水加工、マシンウォッシャブルといった機能性に加え、ジャケットの内ポケットとパンツポケットサイドはファスナー仕様にしてスポーティー感を演出するなど、デザインにもこだわった。ジャケットはトレンド感のあるボックスシルエットのワンボタンで、ビジネスシーンでも着用しやすくなっている。
価格は、ジャケットが2万2,000円、パンツが1万2,100円。カラーは、紺・ベージュ。サイズはS・M・L。
レディースBIZSPO セットアップ
「ORIHICA」ではメンズの定番商品として、2024年2月より、スポーツウェア感覚で着られるビジカジウェア「BIZSPO」を販売している。多くの要望が寄せられていたことから、今回、レディースでも新たに展開を開始した。
動きやすさに徹底的にこだわり、素材には東レのトリコットニットを使用。自社商品の中でも群を抜いて高いストレッチ性を実現した。スポーツウェア感覚で快適かつシームレスに着用できる。
価格は、ジャケットが2万2,000円、パンツが1万2,100円。カラーは、紺・ベージュ。サイズはS・M・L。