¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î´°àú¤ÊÈë½ñ¡Ù½÷Í¥¥­¥à¡¦¥æ¥Í¡¢ËÜÆü¡Ê25Æü¡Ë°ìÈÌÃËÀ­¤Èµó¼°¡Ö°ìÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¡×

ËÜÆü¡Ê10·î25Æü¡Ë¡¢½÷Í¥¥¥à¡¦¥æ¥Í¤¬·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û´Ú¹ñÇÐÍ¥¤¬18ºÐ²¼ÆüËÜ¿ÍºÊ¤È¥¥¹
10·î25Æü¡¢¥¥à¡¦¥æ¥Í¤Ï¥½¥¦¥ëË¿½ê¤Ç°ìÈÌ¿Í¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¡£
ÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢µî¤ë10·î13Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êJ,WIDE¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢ËÜ¥µ¥¤¥ÈÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Ë¡Ö25Æü¡¢½÷Í¥¥¥à¡¦¥æ¥Í¤¬°ìÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤È¤â¤Ë¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê±ï¤Ë½ä¤ê¹ç¤¤¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö°ìÈÌ¿Í¤Î¿·Ïº¤ÈÎ¾²È¤Î²ÈÂ²¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¥½¥¦¥ëË¿½ê¤ÇÀÅ¤«¤Ë¼°¤òµó¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢·ëº§¼°¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥¥à¡¦¥æ¥Í¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¡¢¿ÍÀ¸¤Î¿·¤·¤¤½ÐÈ¯¤ò¹µ¤¨¤¿Èà½÷¤Ë²¹¤«¤¤½ËÊ¡¤È±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¥à¡¦¥æ¥Í¤Ïº£¸å¤â½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤ÆÎÉ¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ëÍ½Äê¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¥à¡¦¥æ¥Í¤Ï2002Ç¯¡¢»¨»ï¡ØVOGUE girl KOREA¡Ù¤ÎÉ½»æ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Áá¤¯¤«¤é´é¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢±Ç²è¡ØµùÂ¼¤ÎÍ©Îî ¥Ñ¥¯¤µ¤ó¡¢½ÐÄ¥¤¹¡Ù¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥³¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡Ù¡ØÅÛ¤¬ÓÞ¾Ð¤¦¡Ù¡ØÂç¹¥¤¤À¤«¤é¡Ù¡ØTHE SIN ºá¡Ù¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¶¯¡ª¤¦¤Á¤Î¥Þ¥Þ¡Ù¡Ø¶¯ÎÏÈÉ¡Á¥½¥¦¥ë¹¾Æî·Ù»¡½ð¡Ù¡Ø¥ª¥ì¤Î¤³¤È¥¹¥¤Ç¤·¤ç¡£¡Ù¡ØÅ·½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤ã¡©¡ª¡Ù¡Ø¤È¤Ê¤ê¤ÎÈþÃË¡ã¥¤¥±¥á¥ó¡ä¡Ù¡Ø¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢ÃµÄå¡Ù¡ØÎÄ´ñÅª¤ÊÈà½÷¡Ù¡ØÂè3¤ÎÌ¥ÎÏ¡Á½ª¤ï¤é¤Ê¤¤Îø¤Î»Ï¤Þ¤ê¡Á¡Ù¡Ø18¥¢¥²¥¤¥ó¡Ù¡Ø¥ô¥£¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡Ù¡ØÎ®¤ìÀ±¡Ù¡Ø½ªËö¤Î¥Õ¡¼¥ë¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¶á¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥¸¥ç¥ó¥Ë¥ç¥ó¡§¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î´°àú¤ÊÈë½ñ¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ìò¤Ë´°Á´¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë