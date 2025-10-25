星野真里、“爆食”した冷凍食パンのアレンジレシピ「売り物みたい」「間違いない」と反響
【モデルプレス＝2025/10/25】女優の星野真里が10月24日、自身のInstagramを更新。冷凍食パンのアレンジレシピを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】44歳女優の食パンアレンジが「売り物みたい」
星野は「食べきれぬはずの冷凍食パンをラスクに変えて爆食の昼」とつづり「冷凍の食パンがあるのにさらに食パンを買ってしまった」と告白。そこで冷凍食パンをラスクにしたそうで「トースターで焼いてからカットして、バターにお砂糖を溶かしたものを塗って、再び焼いて仕上げにシナモンシュガーをふりかけて」とレシピを紹介。たっぷり盛り付けられたきつね色のラスクの写真を投稿している。
さらに「ぱくぱくぱく あれ、止まらない」「トースト2枚なんて普段食べられないのに、ラスクにしたらあっという間に平らげてしまいました」と満足の行く出来栄えだったことも明かしている。
この投稿は「真似したい」「美味しそう」「食べさせて」「いい色」「間違いない味」「売り物みたい」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
