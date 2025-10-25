◇女子ゴルフツアー NOBUTA GROUPマスターズGCレディース 第3日（2025年10月25日 兵庫県・マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

5位で出た菅楓華（20＝ニトリ）が7バーディー、2ボギーの67で回り8打差の2位でフィニッシュした。

「ちょっともったいないボギーもあったんですけど、最終的にバーディーをたくさん取れたので良かったです」

出だしの1番パー5で、残り87ヤードからの第3打を54度のウエッジで2・5メートルに乗せバーディー発進。しかし2番で第1打を左ラフに曲げ、2打目をリーン手前のバンカーに入れてしまう。そこから寄せきれずにボギー。だが、6、7番で連続バーディーを奪って盛り返すと、16番では8メートルの難しいパットを決めて12アンダーまで伸ばした。17番をボギーとしたものの、最終18番で残り173ヤードからの2打目を4Uで6メートルに乗せ、これを沈めてバウンスバックした。

「昨日を含めて3パットがやっぱり多いので、ちょっともったいないのかなと思います」

首位の佐久間が20アンダーまで伸ばし、スタート前の5打差から8打差までリードを広げられた。それでも「今日はピンがショートサイドに切ってあったので、狙って良いところといけないところがあった。あしたは最終日なので、しっかり攻めていけたらと思います」

現在、年間女王を争うメルセデスランキングは首位の佐久間に604ポイント差の4位。最終日の逆転Vの可能性は高くはないが、少しでもポイントを稼いで女王レースにくらいついていきたい。