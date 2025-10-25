◇ワールドシリーズ第1戦 ドジャース4―11ブルージェイズ（2025年10月24日 トロント）

第121回ワールドシリーズ（WS）が24日（日本時間25日）に開幕し、本拠のブルージェイズが14安打11得点で連覇を狙うドジャースに大勝。初戦を制した。

ブルージェイズは0―2の4回にバーショの2ランで追いつくと、2―2の6回には無死満塁からクレメントの勝ち越し打を皮切りにバージャーがワールドシリーズ史上初の代打満塁本塁打を放つなど、6安打を集中して一挙9点を奪って試合を決めた。

大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、ポストシーズンの7試合制のシリーズで第1戦に勝利したチームはその後、196回のうち、127回（64・8%）でシリーズを制しているという。

また、現在の2、3、2試合制の方式では、ホームで第1戦に勝利したチームは102回中69回（67・6%）でシリーズを制している。

リーグ優勝決定シリーズではドジャースはブルワーズに4連勝して突破した一方で、ブルージェイズはマリナーズと最終の第7戦まで戦い、ワールドシリーズ進出を決めた。今回同様にリーグ優勝決定シリーズで片方のリーグは全勝突破、もう片方のリーグが最終の第7戦までもつれたケースは過去4度。88年、2006年、07年、12年といずれも7試合までもつれ込んだリーグ優勝決定シリーズを制したチームがWSでも優勝している。

ドジャースにとって“不吉なデータ”が並び続けるが、データを跳ね返すことはできるのだろうか。第2戦は山本由伸が先発する。