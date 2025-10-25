モデルのアンミカが24日に自身のアメブロを更新。マエノリの愛称で親しまれるモデルの前田典子の還暦祝いパーティーに参加したことをつづった。

【映像】前田典子、美ボディー際立つ黒のビキニ姿

アンミカは「マエノリさん還暦パーティー」というタイトルでブログを更新。「先日、我らがモデルのマエノリ先輩！の還暦祝いパーティがあり、行って参りましたよ」と報告した。

続けて、「入り口から、私が学生時代から見てきた健康的な笑顔と、砂時計のようなスタイルが満載の、モデルの輝かしい歴史を感じるパネルを通り会場へ！」とつづった。

さらに、「恒例の瓦割り、親しくされてるアーティストの方々のお祝いの歌、若かりし頃からのお友達・桃子さんのトーク、ラストにはカッコ良すぎる日比野さんと息子さんとのご家族ショット!!そしてバースデーケーキは、大阪・帝塚山の老舗高級ケーキpoireさんが特注で、花言葉【情熱、美】を意味する、赤い薔薇60輪のマエノリサンらしくアーティスティックに特注されてお祝い」とパーティーの様子を公開した。

最後に、「マエノリさんの気さくな優しい人柄が詰まった、みんなが笑顔で楽しい、幸せの御福分けをして頂けた還暦祝いでした。ナチュラルな笑顔と抜群のスタイル。気さくな人柄！これからもついていきます！」と述べ、ブログを締めくくった。