大相撲の伊勢ケ浜部屋が２５日、横浜市港北区の新横浜公園相撲場で出張稽古を行った。伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）は「相撲をやってない子が相撲と触れあう機会をつくりたかった」と語った。

部屋からは伯桜鵬、熱海富士、尊富士の関取衆、九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）で前相撲を取るバトツェツェゲ・オチルサイハンらが参加。力士同士の稽古、ちびっことの稽古、初っ切り、相撲甚句、弓取り式など、巡業のようなメニューが展開された。

経験不問の募集に応じた小中学生の男女５０人、同土俵で活動する伊勢ケ浜部屋横浜相撲クラブの１０人が関取衆、オチルサイハンを相手に稽古を行った。女の子との稽古も行われた。土俵は日産スタジアムの傍で、この日のＪリーグを観戦に訪れたサポーターなど、約３００人が視線を向けた。

初めての催しを終えた伊勢ケ浜親方は「たくさんの子どもたちが集まってくれた。相撲をやってない子が相撲と触れあう機会をつくりたかった。女の子たちも相撲をやる機会になって、良いことだと思う」と語った。初っ切り、弓取り式については「身近で子どもたちが楽しんでもらって、さらに相撲を好きになってもらえれば」と話した。

今年２月に完成した土俵がさらに充実する催し。同様の試みは大阪、名古屋、神戸、浜松でも行われる方向で検討が進んでいるという。伊勢ケ浜親方は「まずは、相撲をやったことのない子が触れあう場面をつくれたら」と意欲的だった。