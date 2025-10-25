NMB48和田海佑（28）が25日、都内で、写真集「確信犯」発売記念の取材会を行った。

写真集発売を受けて「まさか私が写真集を出せると思っていなかったので、いまだに夢見心地。今まで芸能界に向いていないと思って自分の可能性に諦めているところがあったけれど、自信にもつながりました」と喜んだ。

発売までの期間、自身のX（旧Twitter）で先行カットを公開する度にいいねの数が1万を超える“万バズ”の常連に。会見ではサプライズで重版の決定が発表され、「ほんとですか！」と跳びはねて喜んだ。「SNSで話題になったとはいえ、その人たちにどうしたら買ってもらえるかを日々考えていました。（グループの）先輩方のようにグラビアをやってきた訳ではないので、売れるのか心配で、無理なのかなと思っていたのでうれしいです」と目を輝かせた。

撮影は沖縄で行ったといい「太陽に目が弱くて。プールサイドで撮った写真は目が開いていないので、見所です」と笑った。

お気に入りカットには水色の水着で砂浜に座るカットを選んだ。「朝イチに撮った写真で盛れているか心配だったんですけど、かわいく、身体もきれいに映っているので。グラビアと言えば海」と理由を話した。

タイトルの「確信犯」は「一撃で持って行かれるワード」とインパクトの強さから選出。あざといキャラでファンから「確信犯だね」と言われることも多いという自身にぴったりのタイトルとなった。

自己採点の点数を聞くと「99点です。この1点は、共犯者（読者）の皆さまにもらいたいです」と呼びかけた。

グループからの卒業を控え、アイドルとしての集大成だという1冊で「自分の身体に自信がなかったけれど、自信持ってもいいんや！ って思えた」と笑顔。「卒業を踏まえて、最後の方はエモいページになっています。つらくなった時はこの本を見て思い出してほしいなと思います」とファンへメッセージを送った。