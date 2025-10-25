14ºÐ¤Ç¼ç±éÈ´Å§¡õÌòÌ¾¤Ç°ÛÎã¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ä25ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Ë¡×¡Ö¥¹¥Ã¥´¥¯¡Ä¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
´ã¶À¤ò³Ý¤±¤¿½©¤ÎÁõ¤¤»Ñ¤Ç¡Ä
¡¡10Ç¯Á°¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤Ç¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿14ºÐ¤¬25ºÐ¤Ë¡Ä¡£à°ÛÎã¥Ç¥Ó¥å¡¼á¤ò²Ì¤¿¤·Åö»þÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê½©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢½©¤ÎÁõ¤¤»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏÆ£ÌîÎÃ»Ò¡£±ð¤ä¤«¤Ê¥í¥ó¥°¤ÎÈ±¤ò¤ª¤í¤·¡¢´ã¶À¤ò³Ý¤±¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¼¡£¥½¥í¥â¥ó¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤¬¥¹¥Ã¥´¥¯¿·Á¯¡¢¤½¤·¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê½©¤ÎÁõ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ£Ìî¤Ï14ºÐ¤Ç±Ç²è¡Ö¥½¥í¥â¥ó¤Îµ¶¾Ú¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÆ£ÌîÎÃ»ÒÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£2015Ç¯3·î¤Ë¡ÖÁ°ÊÓŽ¥»ö·ï¡×Ž¤4·î¤Ë¡Ö¸åÊÓŽ¥ºÛÈ½¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢ÌòÌ¾¤ÈÆ±¤¸Ì¾Á°¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·à°ÛÎã¥Ç¥Ó¥å¡¼á¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£