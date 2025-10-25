◇NBA レイカーズ128ー110ウルブズ（2025年10月24日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が24日（日本時間25日）の本拠地ウルブズ戦に先発出場。豪快なダンクを叩き込むなど今季最多23得点の躍動。チームは主力のルカ・ドンチッチがレイカーズ移籍後最多となる49得点の大暴れ。昨季プレーオフ1回戦で敗れたウルブズを相手にリベンジを果たして今季初勝利を挙げた。

開幕戦に続いてスタメン出場した八村は、前半から9得点とチームに貢献した。第3Qはチームをけん引した。残り9分45秒にはカッティングから豪快なダンクシュートを叩き込んだ。残り9分8秒にはリバウンドからそのままティップショットを決めた。残り6分13秒で右コーナーから3Pシュートを沈めた。

残り5分51秒で一旦ベンチに下がったものの、残り3分58秒から再び出場した。残り1分34秒には右サイドからドライブイン。ユーロステップからバンクシュートを決めた上で、相手の反則も誘って3点プレーを成立させた。このプレーには欠場しているレブロン・ジェームズも手を合わせて軽くお辞儀するパフォーマンスを見せた。残り55秒にはアリウープダンクを叩き込んで吠えた。この試合では23得点2リバウンドと躍動した。

レブロンの手を合わせて軽くお辞儀するパフォーマンスにネットでは「レブロンも大喜び」「師匠レブロンも興奮」「レブロンの感情を取り戻したユーロステップ」「エンドワンにレブロン喜びすぎ！」など興奮する声が多く上がった。