◇ワールドシリーズ第1戦 ブルージェイズ 11―4 ドジャース（2025年10月24日 トロント）

ワールドシリーズ（WS）第1戦は24日（日本時間25日）、トロントで行われ、32年ぶり出場の地元ブルージェイズがドジャースを11―4で破って先勝した。

2点を先行されて迎えた4回、6番バーショがド軍左腕スネルからバックスクリーン直撃の同点弾。2ー2の6回に無死満塁から7番クレメントの中前適時打などで3点を勝ち越すと、代打バージャーがWS初打席で右中間へ満塁本塁打。さらにこの回、5番カークが2ランを放ち、1イニング9得点で試合を決めた。

同点弾で流れを変えたバーショは今季、キャリア最高の長打率.548をマーク。オフから「ピッチャー返しのゴロを打つ」ことを意識してきたそうで、「打球を上げやすいタイプなので、逆に“ボールの下に行く”意識を強く持たないといけない。その方がスイング軌道が長くゾーンに入るし、結果的にいい角度で打てる」と説明した。過去には左投手を苦手としていたが「徐々に感覚が戻ってきた。肩のケガもあり、出たり休んだりでしたが、今はいいアプローチができています」と手応えを口にした。

ブルージェイズの選手がWSで本塁打を打つのは1993年第6戦、逆転サヨナラ3ランで優勝を決めたジョー・カーター以来。対戦相手フィリーズの捕手は強打者ダレン・ドールトン（17年死去）で、当時チームメートだったバーショの父ゲーリーさんが「ドールトン」を息子のファーストネームにしたという。不思議な因縁に「自分がそのダレンの名前をもらっていることを考えると、本当に不思議な気分です。光栄ですね。ジョーのあのホームランの時、捕手がダレンだったのは知っていました。だから今日、自分がホームランを打っても特別意識したわけじゃないけど、彼の名前がまたこうして話題になるのはうれしい」と話した。

22年にトレードでダイヤモンドバックスから移籍。「あの時、外野手は左打者が多かったから、誰かが出されるだろうと感じていました。結果的に僕でしたが、今では本当に良かったと思ってます」と振り返り、「最初の2年は期待通りの結果を出せなかった。今年もケガで苦しみました。でも自分のスイングや成功の形を学べたのは大きかったです。新しい打撃コーチ陣から本当に多くを学びました」と喜びをかみしめた。「ドジャース相手にメッセージを示せたか？」と問われると「自分たちの野球をしただけです。ただ、僕らの打線が何ができるかを見せられたと思います」と答え、「でも明日も彼らは本気で来るはずなので、すぐに切り替えて同じように戦うだけです」と第2戦へ視線を向けた。